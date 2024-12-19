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產下死嬰丟垃圾桶…英情侶曾上網買非法墮胎藥 法院判無罪

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名女子產下死胎後丟棄。示意圖／ingimage
英國一名女子產下死胎後丟棄。示意圖／ingimage

新生命的誕生可能帶來歡喜，也有可能是悲傷的開始。英國一名女子懷孕後上網購買非法墮胎藥物，但是在藥物到貨前，她就產下一名死嬰並將之丟棄。針對她的非法墮胎行為，法院最後判定無罪。

根據《每日郵報》報導，2018年英國一名女子索菲（Sophie Harvey）感覺自己可能懷孕了，但是她和男友都不想要孩子，然而就醫後發現已懷孕超過28周。

根據英國法律，妊娠24周以內可以在醫療場所合法墮胎，在極少數的情況下超過24周也可以，但並不適用於索菲的狀況。

自從得知自己懷孕後，索菲和男友不停在網路上搜尋有關「非法墮胎」的資訊，並訂購所需藥物到男友家。

然而墮胎藥物還沒寄到，索菲就生下了孩子，但是是死胎。索菲將死嬰用毛巾包裹起來，丟進垃圾桶裡。

索菲向警方表示，他們後來想要留下孩子，所以即使藥物在生產之前到貨，她本來也不打算服用。

這起案件纏訟至今，檢方最終不起訴這對情侶「非法墮胎」，但是兩人承認了「密謀」取得藥物已達到流產目的，法官判處兩人18個月的社區勞動服務，索菲還要進行心理健康治療計劃。

墮胎

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