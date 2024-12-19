全車狂吸「9罐笑氣」飆車自撞釀3死 19歲寶馬駕駛判關9年

不當使用笑氣可能產生精神疾病症狀，邊開車邊吸笑氣更是違法行為。英國一名少年和朋友們一起吸笑氣飆車，結果自撞路樹，車上3名乘客全數死亡，駕駛少年重傷倖存，被判9年有期徒刑。

根據《每日郵報》報導，去年（2023）英國一名19歲少年托馬斯（Thomas Johnson）以時速超過100英哩（約時速160公里）的速度，駕駛寶馬（BMW）在限速30英哩（約時速48公里）的路上狂飆，車內還有另外3名17、18歲的少年。

從他們手機錄下的影片中可以看到，後座的人將俗稱笑氣的一氧化碳瓶遞到前座，擔任駕駛的托馬斯也透過氣球吸了笑氣，道路監視器也清楚拍下前座的兩人嘴裡叼著氣球的畫面。

然而悲劇就此發生，托馬斯駕駛失控，撞上路邊的樹，車上3名乘客全數當場死亡、托馬斯重傷。

事故發生後警方在駕駛座旁發現一罐笑氣，後車箱還有8罐。警方詢問托馬斯時，他聲稱不記得發生了什麼，並辯稱自己「今年沒有服用笑氣」。

本月18日，法庭依3項危險駕駛致人死亡罪名，判處托馬斯9年4個月有期徒刑。

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