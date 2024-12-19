聽新聞
0:00 / 0:00
全車狂吸「9罐笑氣」飆車自撞釀3死 19歲寶馬駕駛判關9年
不當使用笑氣可能產生精神疾病症狀，邊開車邊吸笑氣更是違法行為。英國一名少年和朋友們一起吸笑氣飆車，結果自撞路樹，車上3名乘客全數死亡，駕駛少年重傷倖存，被判9年有期徒刑。
根據《每日郵報》報導，去年（2023）英國一名19歲少年托馬斯（Thomas Johnson）以時速超過100英哩（約時速160公里）的速度，駕駛寶馬（BMW）在限速30英哩（約時速48公里）的路上狂飆，車內還有另外3名17、18歲的少年。
從他們手機錄下的影片中可以看到，後座的人將俗稱笑氣的一氧化碳瓶遞到前座，擔任駕駛的托馬斯也透過氣球吸了笑氣，道路監視器也清楚拍下前座的兩人嘴裡叼著氣球的畫面。
然而悲劇就此發生，托馬斯駕駛失控，撞上路邊的樹，車上3名乘客全數當場死亡、托馬斯重傷。
事故發生後警方在駕駛座旁發現一罐笑氣，後車箱還有8罐。警方詢問托馬斯時，他聲稱不記得發生了什麼，並辯稱自己「今年沒有服用笑氣」。
本月18日，法庭依3項危險駕駛致人死亡罪名，判處托馬斯9年4個月有期徒刑。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言