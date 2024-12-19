影╱美航機艙大淹水！乘客驚惶：在3萬英呎高空也會溺水？
美國航空（American Airlines）一架客機7日從德州達拉斯飛往明尼蘇達州阿波利斯途中，機艙走道上突然湧出大量積水，且遲遲沒有消退，不少乘客甚至擔心自己可能會「溺死」在3萬英呎高空。
紐約郵報報導，有乘客將機上淹水的畫面上傳TikTok，獲得超過720萬次點閱。影片顯示，機艙後面廁所漏水，水沿著走道流到機艙前段，驚恐的乘客紛紛想遠離積水。
乘客布拉澤維奇（Hilary Stewart Blazevic）表示，「當我發現他們無法阻止水繼續流出時，我感到不敢相信，而且有點恐慌，很多人被迫換位置、把行李搬走，覺得水很髒。」
許多網友在影片下留言，稱「沒想到在空中也有可能被淹死」、「新的恐懼又被解鎖了」、「天啊，我搭機都會把包包放在地上，以後不敢了」。
對此，美國航空未立即回應置評請求。
@4blaz Inflight movie was Titanic 🙄#americanairlines #aviation #dfwairport #delayed #canceledflight #airplanebathroom #plumbingtok #airplanetiktok #airportlife #flood 🚽 #fyp ♬ My Heart Will Go On (Love Theme from "Titanic") - 席琳狄翁
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