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日本2國中生買麥當勞遇刺1死1傷 40多歲犯嫌逃亡5日終落網

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本福岡縣北九州市一家麥當勞14日晚間驚傳持刀攻擊案，釀1死1傷。法新社
日本福岡縣北九州市一家麥當勞14日晚間驚傳持刀攻擊案，釀1死1傷。法新社

日本福岡縣北九州市小倉南區麥當勞「322德力店」，14日晚間8時30分許有2名國中生在排隊時遭不明男子砍殺，造成1死1傷慘劇，事發後嫌犯逃亡多日，讓當地民眾人心惶惶，NHK最新消息指出，在案發後第5天，已逮捕一名40多歲嫌犯。

報導指出，14日晚間8時30分左右，2名國中3年級學生，當時從補習班下課準備回家，途中前往麥當勞買東西吃，未料排隊點餐時，遭到一名陌生男子持刀狠砍，造成15歲少女中島咲彩死亡，另名15歲少年則是腰部遭砍受重傷，整起犯案時間不到30秒。

警方多日來持續追查嫌犯下落，最新消息指出，一名住在麥當勞附近的40多歲男子因涉嫌謀殺未遂嫌疑被捕，但詳細犯案動機仍有待釐清。

日本 補習 麥當勞

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