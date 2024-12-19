烏克蘭籍芭蕾壞男孩宣布離開俄羅斯 抱怨靈魂沒有歸屬感

烏克蘭出生的知名芭蕾舞者波路寧（Sergei Polunin）支持俄羅斯總統蒲亭，長期住在俄國，身上紋有蒲亭肖像刺青，但他今天宣布已決定與家人離開俄羅斯，並抱怨他的「靈魂」感覺處在不對的地方。

波路寧有「芭蕾壞男孩」之稱，同時是烏克蘭及俄羅斯公民，曾發表歧視同性戀者及肥胖者及支持蒲亭（VladimirPutin）的言論，上身紋有蒲亭頭像的刺青。

他素來自認為俄羅斯人，支持俄羅斯2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞（Crimea），並且贊同對烏克蘭的軍事侵犯。

但波路寧今天在社群媒體Instagram上發文表示：「我在俄羅斯的時光早已結束，此刻看來我已完成在這裡的使命。」

波路寧指出，他將與家人離開俄羅斯，包括他的妻子葉蘭娜（Yelena）及3個孩子，但「目前還不清楚我們將前往何方」。

他提及：「我的靈魂不在它的位置。感謝俄羅斯為我所做的一切。有時候，我的靈魂感覺自己不處於應該在的地方。」

波路寧生於烏克蘭，3歲起在母親主導下學舞，他原想當足球員，母親卻要他跳舞，他後來進入倫敦皇家芭蕾舞學院，19歲就成為閃耀明星，但他性格反叛，並對藥物依賴。

2012年，他離開皇家芭蕾舞團，宣稱舞蹈已成為沉重的束縛，失去了藝術家的靈魂。2017年，他推出以自己姓氏為名的舞蹈計畫，但節目完成度不高，受到尖刻批評。

2019年，法國巴黎歌劇院（Opera de Paris）曾邀請波路寧演出「天鵝湖」，但因為他涉及歧視同性戀者和肥胖者，最後以「價值觀不符」為由撤回邀請。

2022年，義大利一間劇院今天取消波路寧的演出，因為他在身體紋有統蒲亭的肖像刺青，網友由於他的預定演出而發起抗議。