1+1也可能<2 日產與本田合併並非解決問題的萬靈丹

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
本田與日產傳出將展開合併協商，圖為3月時兩家公司宣布合作，左為日產執行長內田誠，右為本田執行長三部敏宏。美聯社
本田與日產傳出將展開合併協商，圖為3月時兩家公司宣布合作，左為日產執行長內田誠，右為本田執行長三部敏宏。美聯社

路透報導，日本第二大車廠本田傳出將與第三大車廠日產合併，並成立一家控股公司，可能把三菱汽車也納入；儘管此舉有望削減成本並提高利潤，但從Stellantis集團的前例來看，單靠結盟並無法打造出一家傑出的車廠。

雙方一旦合併或以其他形式結盟，日產可望獲益最豐，合併消息傳出後，日產股價18日收盤暴漲近24%。在上月，日產執行長內田誠公布緊急整頓計畫，包括削減9,000名人力與調降20%產能；即便如此，根據Visible Alpha編匯的市場預期，日產在止於2026年3月年度的營業利潤率可能只有0.4%。本田的汽車部門表現好一些，為4.6%，但仍只有豐田的一半。

路透專欄Breakingviews計算，若日產與本田全面合併並削減支出（達營收4%），也就是達成雷諾、日產、三菱結盟時的節流目標，其利潤率可提高至7%。若再整合財務部門並吞下三菱，可省下更多支出。若川普兌現對美國進口貨品加徵關稅的威脅，合併將更為有利。

然而，合併的成效仍有限度。以Stellantis為例，從2017年寶獅（Peugeot）併購Opel開始，該汽車集團逐步成形。如今該集團同樣面臨銷量下滑、利潤萎縮的困境，主因是在美國提供的產品售價過高，又無法激起買氣。董事會對如何解決此一問題看法分歧，導致執行長塔瓦雷斯在本月辭任。

若日產與本田順利合併，可爭取時間，以削減支出並提升差強人意的產品陣容。Stellantis的例子，顯示出車廠高層若未專注在生產消費者想購買的車輛，並制定讓股東滿意的價格，任何結盟都有可能出差錯。

三菱 日產 本田

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