Netflix未適當告知客戶個資使用 遭荷蘭裁罰逾1.5億

中央社／ 阿姆斯特丹18日綜合外電報導
荷蘭資料保護局今天表示，影音串流平台Netflix在2018至2020年期間未適當告知客戶關於他們的個人資料如何被使用，而被處以475萬歐元（約新台幣1億5454萬元）罰款。路透
荷蘭資料保護局今天表示，影音串流平台Netflix在2018至2020年期間未適當告知客戶關於他們的個人資料如何被使用，而被處以475萬歐元（約新台幣1億5454萬元）罰款。路透

荷蘭資料保護局今天表示，影音串流平台Netflix在2018至2020年期間未適當告知客戶關於他們的個人資料如何被使用，而被處以475萬歐元（約新台幣1億5454萬元）罰款。

路透社報導，荷蘭資料保護局（Dutch DataProtection Authority）在聲明稿中說，這項始於2019年的調查顯示Netflix在其隱私權聲明中，在告知客戶關於Netflix將如何處理這些資料時不夠清楚明白。

荷蘭資料保護局表示：「再者，當客戶詢問Netflix蒐集了哪些關於他們的資料時，客戶未收到足夠的資訊。這些都違反了歐盟的『通用資料保護規則』（General Data Protection Regulation，GDPR）。」

Netflix彼時迄今已更新其隱私權聲明，並改善資訊條款。Netflix表示已提起上訴，並且未回覆置評請求。

客戶 荷蘭 隱私權

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