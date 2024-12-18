胡志明市首條捷運將啟用 擁地下車站創越南先例

越南胡志明市第一條捷運12月22日開始營運，這項工程由日本援建，施工12年，全長約20公里。這是越南目前已啟用捷運中距離最長，並開通地下車站的捷運線。

越南大團結報（Dai Doan Ket）報導，胡志明市捷運1號線「濱城-仙泉」（Ben Thanh - Suoi Tien）線將於12月22日投入商業營運。這是胡志明市第一條啟用的捷運線，途經市中心與多所大學，被寄予改善交通壅塞的厚望。

胡志明市捷運1號線獲日圓貸款等援助，不少日本企業參與建設。1號線將市中心和東北部相連，全長約20公里，搭一趟約30分鐘，其中約3公里是地下段、設有3個地下站，其餘為高架段、設有11站。總投資額為43.7兆越南盾（新台幣約557億元）。

胡志明市捷運1號線雖然不是越南第一條啟用的捷運，卻是越南目前已啟用捷運中距離最長且擁有地下站的捷運線，並經過市中心最繁華地段。在技術上和體驗上，都給越南民眾帶來全新感受。

46歲胡志明市市民阮文良（Nguyen Van Luong）近日帶著全家人前往搭乘，從最熱鬧的濱城站上車。他說，1號線技術現代化，車站設計也很宏偉，車子行經高架段時，還能欣賞城市美景，是一種難得的體驗。

票價方面，根據路程從7000越南盾至2萬越南盾（約新台幣9元至25元）不等。乘客還可以購買日票（4萬越南盾）、3日票（9萬越南盾）及月票（30萬越南盾）。營運一開始的30天將讓民眾免費搭乘。

越南全國目前有3條已啟用的捷運，除胡志明市捷運1號線外，其餘兩條都在越南首都河內市，包括由中國援建的「吉靈－河東」（Cat Linh-Ha Dong）線，以及由法國援建的「仁-河內火車站」（Nhon-Ga HaNoi）線。

「吉靈－河東」線2021年11月通車，工期10年，長13公里、12站。「仁-河內火車站」線全長12.5公里、共12站，2009年開工，至2024年8月才開通8.5公里的高架段，4公里的地下段預計2027年才會完工。