泰國禁止進口塑膠廢棄物 盼促進有效資源利用

中央社／ 曼谷18日專電

泰國將從明年元旦起禁止進口塑膠廢棄物，泰國政府希望藉此促進泰國的塑膠回收，確保更有效的資源利用以及減少未使用的塑膠廢棄量。

民族報（The Nation）報導，泰國過去進口塑膠廢棄物做為補充工廠所需的塑膠原料之用，進口塑膠廢棄物必須經過工業署許可，2023年2月泰國內閣會議要求各部會提出方案，規範塑膠廢棄物的使用。

自然資源和環境部提案，從明年1月起禁止進口塑膠廢棄物，並在今年12月初獲得內閣會議通過。商業部國外貿易署署長阿拉達（Arada Fuangtong）昨天表示，他們已經通知進口商要在12月底前把所有塑膠廢棄物的進口貨運處理完畢。

泰國內閣會議也要求相關部會要在生物、循環和綠色（Bio, Circular, Green）經濟模式的原則下，加強國內塑膠廢棄物的回收再利用。

阿拉達指出，明年1月起禁止進口塑膠廢棄物，可以促進泰國的塑膠回收，確保更有效的資源利用以及減少未使用的塑膠廢棄量，同時也能減少對環境和人體健康有害的汙染。

內閣 廢棄物 泰國

延伸閱讀

今年首起麻疹醫院群聚 家屬、護理、清潔人員都中鏢

時碩三利基主軸 成形

移工車禍死亡遭質疑制度吃案 苗檢：經詳盡調查不起訴

華通：泰國廠目前員工約600人 明年上看約千人

相關新聞

1+1也可能<2 日產與本田合併並非解決問題的萬靈丹

路透報導，日本第二大車廠本田傳出將與第三大車廠日產合併，並成立一家控股公司，可能把三菱汽車也納入；儘管此舉有望削減成本並...

Netflix未適當告知客戶個資使用 遭荷蘭裁罰逾1.5億

荷蘭資料保護局今天表示，影音串流平台Netflix在2018至2020年期間未適當告知客戶關於他們的個人資料如何被使用，...

73歲婦獨居高級公寓…抗拒女兒探視喊「不要再來了」 專家揭原因與3解方

台灣即將於2025年邁入超高齡社會，老年人獨居、長照等議題也成為近年大眾關注的焦點。距台灣不遠的日本同樣深受其苦，最近有日媒報導...

三明治政治學：英國首相與保守黨的午餐論戰

三明治起源於英國，是英國國民食品，卻在2024年12月12日意外掀起現任首相施凱爾（Keir Starmer）與保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）之間論戰。事情起於巴登諾克受訪時，直言自己認為「三明治不是真正的食物」，並說自己喜歡吃牛排，這段話讓首相辦公室回應，「三明治是偉大的英國產物」並說施凱爾很喜歡三明治。為何三明治能引起兩大政治山頭爭論，這要從三明治在英國的代表性地位說起；而其他英國政治領袖，也與三明治有過不少故事。

馬約特島天災氣旋加人禍釀悲劇 居民嘆被法國遺忘

強烈氣旋奇多肆虐法屬馬約特島，恐造成數百人喪命，島上房屋倒塌，一片混亂。馬約特島是法國最貧困省分，基礎建設不足，居民抱怨...

日本女編劇批大叔穿帽T被炎上 「調侃中年男」觀念鬆動

日本一名女性編劇近日在網路節目主張，年近40歲的男性不該穿連帽衫，多位名人加入論戰，在日本社會炎上。網絡出現不少批評女編劇的聲音，包括「年齡歧視」、「我自己也是27歲的阿桑」等言論。學者分析，日本社會「調侃大叔」的由來及為何這次會招致抨擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。