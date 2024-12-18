全球2024年煤炭使用量 將連3年創歷史新高
國際能源總署（IEA）今天表示，全球煤炭使用量預計在2024年達到空前新高，且這一年幾乎可以確定將成為有紀錄以來最熱的一年。
法新社報導，儘管各界呼籲人類停止燃燒這種污染最嚴重的化石燃料，來應對氣候變遷，但國際能源總署預期全球對煤炭的需求將連3年創下歷史新高。
科學家曾警告，為了限制全球升溫，並避免對地球和人類造成災難性影響，必須大幅減少溫室氣體排放。
歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）12月初曾表示，2024年「實際上可以確定」將成為有紀錄以來最熱的一年，超過去年創下的紀錄。
國際能源總署今天發布的「2024年煤炭報告」（Coal 2024）預測，今年煤炭需求量將達到87.7億公噸，不過全球煤炭需求將在2027年達到最高點。
國際能源總署表示，但這將取決於中國，過去25年來，中國煤炭消耗量比世界其他國家的總和多出30%。
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