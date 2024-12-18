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73歲婦獨居高級公寓…抗拒女兒探視喊「不要再來了」 專家揭原因與3解方

聯合新聞網／ 綜合報導
一位73歲的獨居婦人，受經濟及心理壓力所苦，卻不願接受女兒探視及幫忙。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
一位73歲的獨居婦人，受經濟及心理壓力所苦，卻不願接受女兒探視及幫忙。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

台灣即將於2025年邁入超高齡社會，老年人獨居、長照等議題也成為近年大眾關注的焦點。距台灣不遠的日本同樣深受其苦，最近有日媒報導，一位女子時隔半年去探視獨居的母親時，卻被對方拒之門外，並要她別再來這個住處了，令她相當錯愕。剖析其背後緣由，除了自尊心外，還有不願使對方感到負擔等原因。對此，專家也分享3個解決方法供其參考。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，現居日本千葉縣的真由美（化名）每月會到獨居於東京公寓的73歲母親美智子（化名）家中探視，然而前陣子工作繁忙，這次她時隔半年才有辦法抽出時間前往東京。

不過，當真由美搭了2個小時的電車來到母親居住的公寓時，對方卻表示「妳回去吧，不要再來這裡了」，令她感到十分錯愕，不明白母親為何對她的來訪如此抗拒。

美智子所居住的公寓大樓位於東京市區，甚至能在窗前眺望東京灣的景色，然而，旁人看起來相當富裕的獨居生活，早已帶給她相當大的壓力。美智子每月的老人年金為12萬日圓（約新台幣2.5萬元），扣除公寓的管理費、水電費、稅金及基本生活費後，幾乎存不了多少錢。

即使金錢壓力甚大，美智子依舊無法將公寓賣出，對她來說，這棟公寓不僅僅是「家」，更是她在丈夫過世後，能夠展現自己努力生活的證明，過往與丈夫在此生活的回憶也讓她難以放手。

而美智子之所以拒絕女兒來訪的背後原因，有以下四點：

1.經濟困境：為了省錢，美智子平日盡量不開燈，晚餐也只購買特價的即期食品。雖有丈夫留下的遺產，但為繼續負擔公寓的固定開銷，極少動用，更不願讓女兒知道自己的難處。

2.自尊心：美智子希望能維持她在真由美心中，可以「獨立生活」的形象，若是向真由美尋求幫助，她的自尊心將會被擊垮。

3.孤獨伴隨的心理障礙：由於周遭鄰居多為年輕人或整個家庭，美智子平日甚少與其交流。久而久之，獨居的她漸漸開始牴觸他人闖入自己的生活空間。

4.為女兒著想的心：美智子之所以對真由美如此冷淡，有部分原因是希望女兒不要因為她感到負擔，這份顧慮也讓兩人間產生了距離。

針對美智子的案例，財產規劃師也提供3項建議供其參考。首先，雖然這棟公寓對美智子來說意義重大，但若是經濟上出現困難，可以考慮將其出租，並搬到郊區居住，每月開銷便能減少；第二，增加母女對談的次數，自然而然地向女兒尋求幫助，專家建議，女兒可以「享受相處時光」的態度來開啟談話，減輕母親的心理障礙；最後，善用公共資源，如參與地方團體的老人關懷計畫、申請相關補助金等。

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