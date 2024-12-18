73歲婦獨居高級公寓…抗拒女兒探視喊「不要再來了」 專家揭原因與3解方

台灣即將於2025年邁入超高齡社會，老年人獨居、長照等議題也成為近年大眾關注的焦點。距台灣不遠的日本同樣深受其苦，最近有日媒報導，一位女子時隔半年去探視獨居的母親時，卻被對方拒之門外，並要她別再來這個住處了，令她相當錯愕。剖析其背後緣由，除了自尊心外，還有不願使對方感到負擔等原因。對此，專家也分享3個解決方法供其參考。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，現居日本千葉縣的真由美（化名）每月會到獨居於東京公寓的73歲母親美智子（化名）家中探視，然而前陣子工作繁忙，這次她時隔半年才有辦法抽出時間前往東京。

不過，當真由美搭了2個小時的電車來到母親居住的公寓時，對方卻表示「妳回去吧，不要再來這裡了」，令她感到十分錯愕，不明白母親為何對她的來訪如此抗拒。

美智子所居住的公寓大樓位於東京市區，甚至能在窗前眺望東京灣的景色，然而，旁人看起來相當富裕的獨居生活，早已帶給她相當大的壓力。美智子每月的老人年金為12萬日圓（約新台幣2.5萬元），扣除公寓的管理費、水電費、稅金及基本生活費後，幾乎存不了多少錢。

即使金錢壓力甚大，美智子依舊無法將公寓賣出，對她來說，這棟公寓不僅僅是「家」，更是她在丈夫過世後，能夠展現自己努力生活的證明，過往與丈夫在此生活的回憶也讓她難以放手。

而美智子之所以拒絕女兒來訪的背後原因，有以下四點：

針對美智子的案例，財產規劃師也提供3項建議供其參考。首先，雖然這棟公寓對美智子來說意義重大，但若是經濟上出現困難，可以考慮將其出租，並搬到郊區居住，每月開銷便能減少；第二，增加母女對談的次數，自然而然地向女兒尋求幫助，專家建議，女兒可以「享受相處時光」的態度來開啟談話，減輕母親的心理障礙；最後，善用公共資源，如參與地方團體的老人關懷計畫、申請相關補助金等。