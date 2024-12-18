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搭載台灣衛星日本民間火箭 發射升空失敗

中央社／ 東京18日專電

日本太空新創公司SPACE ONE開發的小型火箭KAIROS2號機，今天上午從日本和歌山縣的發射場發射升空後出狀況，發射失敗

日本放送協會（NHK）報導，SPACE ONE的小型火箭KAIROS2號機上午11時（台灣時間10時），從和歌山縣串本町的發射場發射升空。

這火箭搭載著包括台灣國家太空中心（TASA）研發的教育用衛星在內的5個小型衛星。發射升空後經過50幾分鐘，在高度500公里處附近預定進入預定軌道，但上升之際出狀況，宣告發射失敗。

開發的企業表示，研判任務很難進行，於是採取中斷飛行的措施。

KAIROS火箭全長約18公尺、重量約23公噸，使用固體燃料，大約是愛普瑟隆火箭（Epsilon）的1/4大小，最大特色是日本首枚擁有「自律飛行安全」功能的火箭。

KAIROS2號機今年3月發射升空後不久爆炸，發射失敗。經過改良後的KAIROS2號機今天上午又發射失敗，開發的企業正在調查發射失敗的原因。

若KAIROS2號機順利將搭載衛星投入預定軌道，將寫下日本第一個成功將衛星送入運行軌道的民間火箭紀錄。

失敗 日本 火箭

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