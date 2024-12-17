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憑藉電影做出卓越貢獻 阿湯哥獲頒美國海軍最高平民榮譽

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
好萊塢巨星湯姆克魯斯17日在英國朗克羅斯片場，與美國海軍部長德爾托羅頒給他的海軍傑出公共服務獎合影。美聯社
好萊塢巨星湯姆克魯斯17日在英國朗克羅斯片場，與美國海軍部長德爾托羅頒給他的海軍傑出公共服務獎合影。美聯社

好萊塢巨星湯姆克魯斯是全世界最出名的虛構「捍衛戰士Top Gun」，現在則成為一位真正獲勳的海軍英雄。美聯社報導，美國海軍17日將最高平民榮譽頒發給湯姆克魯斯，以表彰他憑藉「捍衛戰士」等電影，「為海軍和陸戰隊做出了卓越貢獻」。

美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）在倫敦附近的朗克羅斯片場所舉行的儀式上，將海軍傑出公共服務獎頒給了一直在英國工作的湯姆克魯斯，包括獎章、授帶和證書。

今年62歲的湯姆克魯斯表示，他為獲得「非凡的認可」感到自豪，「我欽佩所有男女軍人，我知道，一生中，對我來說非常真切的事情是，領導就是服務，我完全明白這一點。我在男女軍人看到了這一點」。

1986年上映的「捍衛戰士」不僅轟動一時，讓湯姆克魯斯成為明星，更讓志願從軍人數激增，海軍甚至在電影院設立招募攤位。2022年上映的續集「捍衛戰士：獨行俠」再度引發熱潮。

除了「不可能的任務」系列，湯姆克魯斯也因演出「七月四日誕生」的陸戰隊退伍老兵，以及「軍官與魔鬼」的海軍軍法官而獲得讚揚。

美國海軍表示，湯姆克魯斯「讓公眾更理解我們訓練有素的人員以及身穿軍裝時所做出犧牲」，並指「捍衛戰士：獨行俠」影片為老觀眾帶來了懷舊之情，讓年輕觀眾對海軍可提供的技能和機會更有興趣。

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