英國安德魯王子密友被控為大陸間諜 代號「H6」身份曝光

（德國之聲中文網）在安德魯王子的一名被指控為中國間諜的密友被點名之後，英國政府再度面臨將中國列為國家安全威脅的壓力。

最近被點名的這名疑似中國特工名叫楊騰波，現年50歲，曾在2013年獲得英國永久居留許可。當局指控他與英國國王查爾斯三世的弟弟安德魯王子過從甚密，法院在上周做出的裁決中指出，被代號為「H6」的這名中國商人「故意掩蓋」自己與中國共產黨和統戰部的聯繫，並能夠在英國知名人士和中國高級官員之間建立關係，而「這些關係可能被中國共產黨(包括統戰部)或中國政府用作政治干預目的」。

中國外交部發言人林劍周二回應有關消息時表示相關間諜指控荒謬至極。他強調「發展中英關係符合兩國共同利益」，敦促「英國與中國一道，積累更多積極因素，展現兩國合作、互利共贏的本質」。

楊騰波否則對自己的間諜指控，並強調未做任何違法之事。2023年2月，楊在北京飛往倫敦的航班上被帶下飛機，後被告知英國決定禁止他入境。禁止入境令於同年3月生效。他就此向特別移民上訴委員會(SIAC)提出上訴。該委員會本周四維持了英國內政部早前禁止其入境的決定，以書面裁決駁回他的上訴。

這名被指控為間諜的中國商人與安德魯王子的關係曝光之後，英國議員敦促實施上一屆政府提出的「外國影響力登記計劃」（Firs），並將中國列為需要接受更嚴格審查的「加強」級別。

對華鷹派議員：中國統戰部4萬人滲透到英國經濟各行各業

前保守黨議員、對華強硬派代表人物之一史密斯（Iain Duncan Smith）周一在議會表示，楊騰波不是「獨狼」。他提到了議會情報和安全委員會的一份報告，稱中國統戰部有4萬名成員「滲透到了英國經濟的各個領域」。

英國內政部主管安全事務的國務大臣賈維斯（Dan Jarvis）堅持表示，政府可以「動用現有的一切手段」來保護英國安全，但是「外國影響力登記計劃」在工黨上台的時候尚無法輔助實施，盡管在野黨反駁了他的說法。

賈維斯無法確定在2025年夏天外國影響力登記計劃正式出台之時，中國是否會被列入需要嚴格審查的「加強」級別。相關舉動可能會引發北京的報復。

不過外交大臣（David Lammy）在周一也承認，中國是 「對我們構成威脅的」 諸多國家之一，且楊騰波的案例「並非孤立存在」。

圍繞楊騰波的間諜指控曝光之前，倫敦和北京之間的關係剛剛因為工黨政府上台而顯現出好轉的跡象。首相斯塔默在上個月巴西舉辦的20國集團峰會上與中國國家主席習近平舉行了會晤。而外相拉米則在10月份對中國進行了為期兩天的訪問。

不過斯塔默也在周一的新聞發布會上承認，他「對中國所帶來的挑戰感到擔憂」。他這樣闡述英國政府的對華戰略：「我們的做法是進行接觸，在需要合作的領域展開合作，尤其是像氣候保護這樣的問題上，在必須和應該挑戰對方的領域進行挑戰，尤其是在人權問題上，而在貿易領域展開競爭。」

（德新社等）

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