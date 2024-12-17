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泰國電子簽證系統2025上路 台灣旅遊免簽不受影響

中央社／ 曼谷17日專電
泰國政府建置的電子簽證系統將在明年元旦上路。 歐新社
泰國政府建置的電子簽證系統將在明年元旦上路。 歐新社

泰國政府建置的電子簽證系統將在明年元旦上路，民眾欲赴泰念書、工作或投資都可以直接上網申請簽證。而台灣民眾赴泰旅遊免簽60天則不受影響，不需要另外上網申請簽證。

泰國外交部今天舉行記者會，宣布電子簽證系統（Thai E-Visa）將在明年元旦全球正式上路，未來民眾要申請進入泰國的簽證，都可以直接上泰國政府建置的電子簽證系統網站申請。

泰國外交部指出，電子簽證系統可以讓申請過程更加有效率，減少紙本作業，並整合其他相關單位的資料。

泰國外交部領務司司長沃拉伍（WorawootPongprapapant）在記者會中指出，他們最早2019年先在中國北京試行電子簽證系統，現在拓展到全球的泰國大使館，民眾不再需要到各國的泰國大使館排隊或是準備一堆文件，隨時隨地只要上網就可以申請。

泰國外交部長馬利（Maris Sangiampongsa）表示，民眾赴泰不論是唸書、做生意或投資，都可以利用電子簽證系統申請簽證，流程的簡化讓旅程更加順利。

由於泰國政府已開放93個國家包括台灣赴泰旅遊免簽證可停留60天，沃拉伍表示，只要民眾赴泰目的是旅遊且來自這93個國家，就不需要上電子簽證系統申請簽證。

免簽 泰國 簽證

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