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越南「吉婆群島」登世界遺產 喀斯特地貌媲美下龍灣

中央社／ 河內17日專電
越南海防市吉婆群島喀斯特地貌獨特，和廣寧省的下龍灣在2023年一起獲聯合國認證為「下龍灣-吉婆群島」世界自然遺產。中央社
越南海防市吉婆群島喀斯特地貌獨特，和廣寧省的下龍灣在2023年一起獲聯合國認證為「下龍灣-吉婆群島」世界自然遺產。中央社

越南海防市的吉婆群島由300多個大小島嶼組成，去年被聯合國認證為世界自然遺產，由於吉婆群島緊鄰下龍灣，並同以喀斯特地貌聞名，讓當地從小漁村漸漸轉型發展旅遊。

吉婆群島位於越南北部灣中央，總面積336平方公里，距離海防市中心約30公里。整個區域由358個大大小小的石灰岩島嶼組成，密集的石山將海面切割出許多小海灣及片片沙灘，類似下龍灣的獨特景觀。

海防市博物館解說員黎梅玲（Le Mai Linh）表示，吉婆群島天然景緻特殊，文化元素也很豐富，包括蓋貝（Cai Beo）、吉屯（Cat Don）、春潭（XuanDam）等考古遺址的發現，證明了海防市的史前文化和早期發展歷程。

吉婆島（Cat Ba Island）是吉婆群島最大島嶼，面積153平方公里，是越南第3大島，僅次於堅江省（KienGiang）的富國島和廣寧省（Quang Ninh）蓋褒島（Cai Bau），最高峰海拔331公尺，島上除古漁村聚落，還有林相豐富的吉婆國家公園。

吉婆群島緊鄰隸屬廣寧省的下龍灣（Ha LongBay），有別於下龍灣早在90年代便獲得聯合國認證為世界自然遺產，吉婆群島經過越南多年努力，去年才終於和下龍灣一起被打包納入為「下龍灣－吉婆群島」世界自然遺產。

受益於「成名較晚」，吉婆群島遠比下龍灣靜謐、純樸，早年已被歐美背包客收入口袋名單，也是越南民眾的渡假勝地，直到近年大集團和旅行社才湧入開發，興建纜車、推出包吃住的遊船行程、划獨木舟等服務。

只是發展後的污染問題隨之而來，越媒引述吉婆島海灣管理委員會表示，2020年數據顯示，島上每天產生100噸垃圾，包括居民和旅遊帶來的生活垃圾、來自海洋及周邊區域的漂浮垃圾以及自然環境中的垃圾，如植物、樹木等。

旅客到吉婆島旅遊，有時會目睹海灘上堆積著大批海洋垃圾，加上當地缺乏大眾運輸建設，旺季尖峰時段常會出現塞車或渡輪擁擠的情況，對旅遊體驗和島上空氣品質造成了不小的影響，當局正設法面對。

海防市政府近日發布數據，全市2024年有望接待915萬人次旅客，超過1/3前往吉婆島，達367.5萬人次、年增20.3%，島上更吸引105萬國際旅客人次。相關單位也期盼借助吉婆群島串聯全市旅遊資源。

黎梅玲說，海防市受海洋文化影響甚深，不僅表現在物質上，也滲入人民的個性裡，當地有句俗語「海防人『吃浪說風』」，意思就是海防人吃飯像大浪、說話像大風。爽朗開放的民情，構築特有的海港城市魅力。

隸屬越南海防市的吉婆群島近年來開始發展觀光，2024年造訪海防市的旅客有超過1/3前往吉婆島。圖為旅客在吉婆群島划獨木舟。中央社
隸屬越南海防市的吉婆群島近年來開始發展觀光，2024年造訪海防市的旅客有超過1/3前往吉婆島。圖為旅客在吉婆群島划獨木舟。中央社

世界遺產 越南

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