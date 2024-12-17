旅菲台商失蹤2月證實死亡！遺體頭部有彈孔 提款卡錢被領光

菲律賓警方今天表示，一名旅菲台商失蹤2個多月後，證實已不幸死亡。相關案情包括歹徒身分、殺人動機等尚待詳查。

47歲洪姓台商今年10月10日出門到馬尼拉以南約65公里的山城大雅台市（Tagaytay）後，即未返家。

菲律賓警方12月初尋獲他的座車，以及一具身分不明的遺體，頭部有彈孔。警方今天公布DNA檢驗結果，證實是洪姓台商。

警方表示，洪姓台商長年居住在馬尼拉以南的帕拉納圭市（Parañaque），性格和善、人際關係單純，且沒有捲入商業糾紛，遇害原因不明。但他的信用卡遭盜刷、提款卡內的錢也被領光。

另一方面，隨著耶誕節愈來愈近，菲律賓頻傳針對外國人的治安事件。近日許多中國人、日本人被搶，許多案件發生在金融中心馬卡蒂市（Makati）。

駐菲律賓代表處一名人員最近上班途中，被4名女性靠近意圖扒竊，驅離她們時，發現後面還有兩名壯漢伺機而動。這名人員立即進入附近一家銀行求助，在銀行警衛幫忙下才得脫險。

台商提醒來菲旅遊國人，耶誕節是菲律賓採購旺季，有些不法分子靠搶錢、搶手機變賣來過節，這段期間出門應格外謹慎，財勿露白。