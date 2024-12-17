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年輕人卻步 日本北海道除雪工作面臨高齡化

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本北海道每年入冬後大雪不斷，部分地區積雪甚至超過1公尺，若無法及時除雪將對交通及生活造成影響。不過，年輕人對除雪工作卻步，讓札幌市內負責除雪的人員走向高齡化。

日本北海道新聞報導，札幌市內負責除雪的人員持續高齡化，除雪車上的駕駛與助手約半數都超過50歲，29歲以下的不到1成。年輕人對除雪工作感到卻步，可能跟工作時間不固定有關。目前札幌市政府除了以確保足夠人手為目標外，也全力推動減少人力的除雪作業。

札幌市政府2022年曾針對接受市府委託除雪的約200家業者實施調查，結果顯示相關從業人員約4000人中約2500人屬除雪車的駕駛及助手，半數已超過50歲，29歲以下僅占7%。

調查詢問10年後負責除雪的人員會增加還是減少，結果受訪的190家業者中，有107家認為會減少。

札幌市內一家土木業公司約30名員工，每年冬天都負責除雪作業，但其中只有5人年紀在29歲以下。多數情況是就算有年輕人進公司，但不久後就離職；由於留不住年輕人，目前公司內年紀最大的69歲員工也不得不繼續工作。

這間公司的社長說，就算是休假日，只要下大雪還是得到班工作，年輕一輩的人重視私人生活，就算對外招募也找不太到人手。

北海道 年輕人 日本

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