寒流降雪！青森縣積雪高達202公分 日本入冬首例
日本各地近期受強烈寒流侵襲，北部靠日本海側廣泛地區持續降雪，其中位於東北地方的青森縣酸湯溫泉一帶積雪達2公尺，成為日本入冬後首例。
日本朝日電視台報導，酸湯一帶今天上午6時積雪高度達到202公分，是1995年來時隔29年再度在當年12月17日前積雪達2公尺，創當地統計史次快紀錄。
北海道電視台（HTB）報導，同樣持續降雪的北海道岩見澤市，今天積雪達116公分，是往年約3倍之多，影響所及包括市內共11所高中及國中小學停課。
由於除雪不及，大雪也衝擊當地交通。岩見澤市內4條公車路線全數停駛，鐵路部分也有包括特急在內共69個車次停駛。
札幌電視台（STV）報導，岩見澤市民面對交通因大雪癱瘓，不少人臉上盡顯疲態。
一名當地市民說，「雖然每天都是5時起床除雪，但昨天除雪太累，今天睡過頭，7時才起來除雪，真的是累壞了」。
產經新聞報導，包括東京市區等地在內的關東南部，18日深夜到19日上午止有可能降下初雪，雖然目前預測雪勢不大，不會影響當地交通，但如果真的降雪，將是較往年提早約2週出現的初雪。
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