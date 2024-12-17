快訊

雙城論壇結束⋯華源搭機離台 統促黨熱情歡送拉布幕「期待再蒞臨」

才被烏克蘭列嫌疑人！莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

長期欺壓部屬…霸凌女王慘了！政院人事總處確認事件屬實：將依法議處

寒流降雪！青森縣積雪高達202公分 日本入冬首例

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本各地近期受強烈寒流侵襲，北部靠日本海側廣泛地區持續降雪，其中位於東北地方的青森縣酸湯溫泉一帶積雪達2公尺，成為日本入冬後首例。

日本朝日電視台報導，酸湯一帶今天上午6時積雪高度達到202公分，是1995年來時隔29年再度在當年12月17日前積雪達2公尺，創當地統計史次快紀錄。

北海道電視台（HTB）報導，同樣持續降雪的北海道岩見澤市，今天積雪達116公分，是往年約3倍之多，影響所及包括市內共11所高中及國中小學停課。

由於除雪不及，大雪也衝擊當地交通。岩見澤市內4條公車路線全數停駛，鐵路部分也有包括特急在內共69個車次停駛。

札幌電視台（STV）報導，岩見澤市民面對交通因大雪癱瘓，不少人臉上盡顯疲態。

一名當地市民說，「雖然每天都是5時起床除雪，但昨天除雪太累，今天睡過頭，7時才起來除雪，真的是累壞了」。

產經新聞報導，包括東京市區等地在內的關東南部，18日深夜到19日上午止有可能降下初雪，雖然目前預測雪勢不大，不會影響當地交通，但如果真的降雪，將是較往年提早約2週出現的初雪。

大雪 日本 降雪

延伸閱讀

日本放棄十年來減少依賴政策 新計畫擬2040年核電占比提升至20%

00972聚焦日本「政策改革＋價值股」！ 馬克：失落30年走向經濟成長

淡江大學童軍團成立50年日本童軍來台共同慶祝

日本降雪範圍將擴大 粉專：東京、京都也可能雨雪

相關新聞

聖誕老人真面目曝光？3D模型還原1700年前面孔 生前疑患有1疾病

聖誕節將至，有關聖誕老人（Santa Claus）駕馴鹿雪橇送禮物的傳說廣為流傳。外界普遍認為他的原型是距今近1,700年前的公元4世紀，米...

日本京都餐廳告示「讀懂才能進店」引議 1老闆有感：招待國外客…受傷的只有自己

日本的紅葉季已經進入尾聲，但京都依舊吸引來自海外的觀光客，然而11月在京都某家餐廳門口張貼的三國語言告示，在社群媒體X引...

害死逾500隻動物！英國最糟動物園年底關閉 由「同集團」接手

動物園應該打造適合不同動物們生存的環境，然而英國一間動物園自開業以來害死超過500隻動物，期間換人經營依舊未改善，今年底將停業，但園內動物將被轉移至由同集團經營的另一處動物園。

教學研究薪資對準KPI 揭日本大學教授競爭激烈內幕

在校外，要跟其他學校拚，校內則和同校其他系所分高下，就算同系也得跟同事操戈相向，驗證了「人生動／不動都在競爭」的廣告詞。這是日本大學教授的日常，KPI掛帥，多如牛毛的量化指標讓人精疲力竭，跟民間企業沒有兩樣。對工作環境怨聲載道的台灣高教界，可以好好比較一下...

曾是童星女子遭姦殺！夜遊公園遭毒男「不停性侵致死」 判刑出爐

英國發生駭人性侵致死案

真實人生／高薪與罪惡：化學系高材生踏上《毒師》路

墨西哥毒品大本營開出超優渥條件，吸引大學化學系高材生成為製毒工人，他們不僅有超越同儕的薪水，還享受專機接送，甚至保證驚人的額外獎勵，一切都為了一項終極目標。誰夠格加入這個「高薪行業」，招募者心中有什麼隱密標準？智商高人一等的資優生，是活在什麼樣的真實人生中，因此並不在意這是殺人勾當？ 錫那羅亞集團（Cártel de Sinaloa）是生產毒品芬太尼的墨西哥大廠之一，芬太尼是一種強效合成鴉片類藥物，自從主要的中國大陸供應鏈在幾年前遭新冠疫情重創，加上美國政府加大打擊邊境毒品原料走私，這個產業有了全新領悟：該是自給自足研發芬太尼先驅原料的時候了，而且要加強效果，讓更多人上癮…… ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。