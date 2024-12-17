快訊

雙城論壇結束⋯華源搭機離台 統促黨熱情歡送拉布幕「期待再蒞臨」

才被烏克蘭列嫌疑人！莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

長期欺壓部屬…霸凌女王慘了！政院人事總處確認事件屬實：將依法議處

日本京都餐廳告示「讀懂才能進店」引議 1老闆有感：招待國外客…受傷的只有自己

中央社／ 東京17日專電
日本京都遊客示意圖。 新華社
日本京都遊客示意圖。 新華社

日本的紅葉季已經進入尾聲，但京都依舊吸引來自海外的觀光客，然而11月在京都某家餐廳門口張貼的三國語言告示，在社群媒體X引發熱議。

告示上使用比較大的字體，以中文寫道「不湊巧是滿座」，英文則寫「沒有空位（no vacancy）」，但仔細看底下還有一行紅色的日文寫道「能讀懂這行日文的客人請入店」。這條貼文目前已經吸引超過2050萬次觀看。

有網友說，這是「京都人特有的嘲諷方式」，但也有在餐飲店工作、必須面對大量觀光客的工作人員表示理解。

日媒報導，京都目前因為「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）飽受壓力。作為知名的旅遊城市，京都的許多餐廳雖然歡迎外國觀光客，但部分店鋪苦於沒有足夠會講外語的員工，或在繁忙時段沒空利用翻譯軟體接待客人，使得實際接客上遭遇困難。

一名在京都經營酒吧的老闆就透露，「老實說，我理解店家張貼那張告示的心情。我們的店過去也多次和外國觀光客發生過糾紛，最常見的是付帳問題。我們會收取1000日圓的座位費，入店時有說明，但結帳時，他們卻以沒有聽到為由拒絕支付。有時候還會說錢不夠，要去提款機取款，當我們請他們留下護照抵押時，卻被對方喝斥。」

老闆不會英語，平時只能靠翻譯軟體和簡單的英語和外國觀光客交流，即使想要聘用會外語的打工生，但幾乎沒有人應聘。「有時候只有我一個人在忙，店裡只有20個座位，週末的時候，只靠日本客人就能坐滿，實在沒精力再去接待外國觀光客。」

他回憶，過去也出於「他們難得來一趟」的心情接待外國觀光客，但受傷的只有自己。「他們入座之後，很多人只看了菜單就離開了，想到原本可以接待其他人，就覺得很心累。因此，現在繁忙時候會婉拒外國客人，但這樣又會在Google上面被留言『明明有空位卻不讓人進去』、『只接待日本人，這家店種族歧視』的差評。」

張貼三語告示的店家，或許和這家酒吧有著相同困擾。然而，「使用語言來篩選顧客的行為」是否構成種族歧視，律師杉山大介對此表示，「僅接待特定語言使用者的行為，可能會被視為歧視，但不一定違法。」

杉山指出，「日本法律不會單純判定『歧視是不對的，因此違法』，而是必須評估行為的目的和效果是否不正當。因此，討論某件行為是否構成歧視沒有意義，重要的是該行為是否正當。」

以三語告示的案例來看，「由於法律上並沒有強制規定店家有提供英語或中文等服務的義務，因此如果店家只能用日語提供服務，要求顧客必須理解日語才能接待，原則上沒有構成不正當行為。」

不過，杉山也強調，如果店家以國籍或種族為理由禁止顧客入店，就會被明確視為歧視，在實際判例中也曾被認定為違法。

他表示，因為日本簽署了聯合國「消除一切形式種族歧視國際公約」，如果店家基於顧客的國際或種族拒絕他們入店，將被認定為「故意或過失侵害他人的權利及受法律保障的利益」，需要特別留意。

京都 日本 觀光客

延伸閱讀

「滿座」公告藏玄機！京都店家出招拒外國客 日本人搖頭：我也不想去

日本放棄十年來減少依賴政策 新計畫擬2040年核電占比提升至20%

00972聚焦日本「政策改革＋價值股」！ 馬克：失落30年走向經濟成長

淡江大學童軍團成立50年日本童軍來台共同慶祝

相關新聞

聖誕老人真面目曝光？3D模型還原1700年前面孔 生前疑患有1疾病

聖誕節將至，有關聖誕老人（Santa Claus）駕馴鹿雪橇送禮物的傳說廣為流傳。外界普遍認為他的原型是距今近1,700年前的公元4世紀，米...

日本京都餐廳告示「讀懂才能進店」引議 1老闆有感：招待國外客…受傷的只有自己

日本的紅葉季已經進入尾聲，但京都依舊吸引來自海外的觀光客，然而11月在京都某家餐廳門口張貼的三國語言告示，在社群媒體X引...

害死逾500隻動物！英國最糟動物園年底關閉 由「同集團」接手

動物園應該打造適合不同動物們生存的環境，然而英國一間動物園自開業以來害死超過500隻動物，期間換人經營依舊未改善，今年底將停業，但園內動物將被轉移至由同集團經營的另一處動物園。

教學研究薪資對準KPI 揭日本大學教授競爭激烈內幕

在校外，要跟其他學校拚，校內則和同校其他系所分高下，就算同系也得跟同事操戈相向，驗證了「人生動／不動都在競爭」的廣告詞。這是日本大學教授的日常，KPI掛帥，多如牛毛的量化指標讓人精疲力竭，跟民間企業沒有兩樣。對工作環境怨聲載道的台灣高教界，可以好好比較一下...

曾是童星女子遭姦殺！夜遊公園遭毒男「不停性侵致死」 判刑出爐

英國發生駭人性侵致死案

真實人生／高薪與罪惡：化學系高材生踏上《毒師》路

墨西哥毒品大本營開出超優渥條件，吸引大學化學系高材生成為製毒工人，他們不僅有超越同儕的薪水，還享受專機接送，甚至保證驚人的額外獎勵，一切都為了一項終極目標。誰夠格加入這個「高薪行業」，招募者心中有什麼隱密標準？智商高人一等的資優生，是活在什麼樣的真實人生中，因此並不在意這是殺人勾當？ 錫那羅亞集團（Cártel de Sinaloa）是生產毒品芬太尼的墨西哥大廠之一，芬太尼是一種強效合成鴉片類藥物，自從主要的中國大陸供應鏈在幾年前遭新冠疫情重創，加上美國政府加大打擊邊境毒品原料走私，這個產業有了全新領悟：該是自給自足研發芬太尼先驅原料的時候了，而且要加強效果，讓更多人上癮…… ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。