萬那杜7.3強震死傷恐攀升…外國大使館坍塌 居民：鎮上看到多具遺體

中央社／ 雪梨17日綜合外電報導
南太平洋島國萬那杜今天發生規模7.3強震，首都維拉港多棟建築物嚴重受損。 法新社
南太平洋島國萬那杜今天發生規模7.3強震，首都維拉港多棟建築物嚴重受損。 法新社

南太平洋島國萬那杜今天發生規模7.3強震，首都維拉港多棟建築物嚴重受損，包括一棟有多國大使館進駐的大樓。據報這起地震已造成至少一人喪生，但傷亡人數恐會繼續攀升。

綜合法新社和路透社報導，根據美國地質調查所（USGS）資料，這起地震發生在當地午間12時47分，震央在維拉港（Port Vila）以西30公里，震源深度57公里。

居民湯普森（Michael Thompson）透過衛星電話表示，美國、英國、法國和紐西蘭大使館進駐的建築物1樓坍塌，「已經消失，完全被壓平，最高的3層樓還在，但已傾斜」。澳洲廣播公司（ABC）網站可見相關影片。

湯普森說：「如果當時裡面有人，他們恐怕也不在了。」他說1樓是美國大使館，但目前無法證實他的說法。

美國駐巴布亞紐幾內亞大使館在社群媒體上發文表達慰問，並說美國駐萬那杜大使館受到「相當大的損害」，因此暫時關閉，直至另行通知。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）辦公室聲明也證實這棟建築「嚴重受損」，「紐西蘭對萬那杜這起重大地震及災損深表關切」。

紐西蘭聲明還說，各地通訊中斷；澳洲駐萬那杜高級專員公署也提到通訊系統受影響。

根據駐萬那杜記者麥嘉瑞（Dan McGarry）在社群媒體X上的發文，警方通報至少一人喪生，多名傷者送醫。

他說，「我看到3名重傷者躺在輪床上等待治療」，並說「到處都有嚴重災損。有一棟建築物已被夷為平地」。

死亡人數恐怕會進一步增加。

湯普森說，鎮上很多建築物裡面都有人，「我們經過時看到多具遺體」，還有一條道路發生山崩，土石淹沒一輛公車，「因此顯然有一些人死亡」。

湯普森還說，這起地震導致至少兩座橋梁坍塌，且多數行動網路中斷。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami WarningCenter）在震後發布海嘯警報，原本預估萬那杜多個地區浪高將達1公尺，但不久後就解除警報。

大使館 美國 萬那杜

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