陸女遭棄屍雪梨！警尋獲第2具遺體疑為台灣尪 雙雙遇害可能原因曝

33歲中國女子李卓君（Zhuojun ‘Sally’ Li）日前被發現棄屍澳洲雪梨機場附近，而她的台灣裔丈夫陳家寶（Jai-Bao ＂Rex＂ Chen）則行蹤成謎。警方於當地時間17日下午2點左右在李女陳屍地點附近，找到第2具遺體，身分尚未獲得證實，但據信就是失蹤的陳男。

李卓君的母親11月下旬因聯繫不上女兒，報警協尋，12月9日，有民眾於雪梨機場附近的約瑟夫班克斯公園（Sir Joseph Banks Park）灌木叢中，發現李卓君的遺體遭塞入塑膠袋中，且已嚴重腐爛。

警方隨後表示，她同為33歲的丈夫陳嘉寶下落不明，警方對其安危「極度憂慮」。警方並成立專案組「Zygon行動隊」調查此案，展開全澳範圍的調查。

News.com.au報導，Zygon行動隊在李卓君陳屍處附近進行搜查，結果於當地時間17日下午2點左右尋獲第2具遺體，遺體身分尚未獲得證實，但警方發言人達哈提（Danny Doherty ）在記者會表示，警方推測很可能是陳家寶，稱遺體泡在溪流中，兩人可能遭鎖定殺害，證實先前懷疑第三方涉案的可能。

警方指出，目前已鎖定兩名嫌犯，且皆已逃往海外，正與台灣和中國當局聯繫，懷疑嫌犯殺人動機可能是金錢，而由於死者屍體嚴重腐爛，確切死因仍有待進一步調查釐清。