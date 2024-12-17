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害死逾500隻動物！英國最糟動物園年底關閉 由「同集團」接手

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一處動物園害死逾500隻動物。示意圖，非事發動物園。圖／ingimage
英國一處動物園害死逾500隻動物。示意圖，非事發動物園。圖／ingimage

動物園應該打造適合不同動物們生存的環境，然而英國一間動物園自開業以來害死超過500隻動物，期間換人經營依舊未改善，今年底將停業，但園內動物將被轉移至由同集團經營的另一處動物園。

英國一處動物園自1994年開業以來備受爭議。根據《BBC》報導，英國動物園「南湖（South Lakes）」開園3年後，一頭白犀牛因逃離園區遭槍殺、30多隻狐猴在火災中喪命等。2013年，一頭老虎從沒關好的門跑進工作區域，咬死一名飼養員。

2013年至2016年間，南湖傳出將近有500隻動物死亡的消息，動保協會發起調查，並拒絕頒發營業許可證給創始人大衛（David Gill）。2017年大衛辭職，該園由坎布里亞動物園有限公司（Cumbria Zoo Company Limited，CZCL）接手，再次取得營業許可。

CZCL曾承諾將給動物們一個全新美好的未來，然而直至2022年，有6名工作人員分別匿名爆料，園內動物的處境依舊痛苦。今年10月，近60張動物受傷的照片被公開，包括因打架而全身割傷的水豚、馬蹄被柵欄卡住的斑馬、被圍欄弄傷頭部流血的長頸鹿、被關在狹小隔間無法轉身的犀牛等等。

爆料人士指出，園內動物的生活群體很不適當，近親繁殖導致動物增加，因此引發打架導致受傷、死亡，不停惡性循環。而園方為了增加客人餵食動物的互動，還會限制動物們的正餐，導致牠們飲食不均衡。

對此，CZCL否認曾參與過「任何導致動物死亡、受傷或虐待」的行為。

今年3月，動保協會前往調查發現多項問題，6月進行後續訪問時，28項指示中已有26項獲得改進。

不過根據《每日郵報》報導，動保組織宣布近日宣布，該動物園將於今年年底關閉，園內動物將被轉移至同樣由CZCL經營的另一所動物園，動保組織呼籲園方保證物動物們「會受到應有的照顧並自由生活」。

動物園 虐待動物

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