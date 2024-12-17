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日本國中生遇刺 犯人未落網引不安…4200名學生不敢去上課

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本1名男子14日持刀在福岡縣北九州市攻擊兩名國中生，造成1死1傷後，仍未落網。這起事件已引發不安，北九州市共約4200名學生於命案發生後的第一個上學日請假，未到校上學。

日本兩名同校的國三學生14日晚間在北九州市小倉南區德力地區的「麥當勞322德力店」排隊結帳時，遭一名男子持刀攻擊，其中1名15歲女國中生腹部重創，失血過多喪生。她身旁的男同學也受傷，所幸沒有生命危險。

「福岡放送」（FBS）報導，警方事發之後除了追緝逃逸的凶嫌之外，也加強學生上下課時段以及夜間巡邏，並從福岡縣各地調派警力，在現場周邊以及北九州市內等地加強戒備。

昨天是命案發生後的第一個上學日，當天可見到有家長開車送小孩上學的身影。而北九州市教育委員會（相當於教育局）表示，市立小學、國中、高中等學校，16日共約4200人因為這起事件感到不安而請假，未去上學。

福岡縣教育委員會也已經要求縣內的小學、國中、高中等學校，出入口必須上鎖，以及讓學童集體下課，同時暫停社團活動，並在天黑之前讓學生回家。

日本放送協會（NHK）報導，辦案相關人士透露，即便警方獲報之後隨即在現場附近緊急部署人力，也派出20輛以上巡邏車加強戒備主要道路等地，不過尚未獲得追查凶嫌的重要線索。

加上當時從現場逃離的男子，僅穿著像是涼鞋的鞋離開現場，警方因此研判凶嫌可能相當熟悉當地的地形。

警方目前還在調閱並分析附近的監視器，追緝凶嫌。

命案 日本 福岡 隨機殺人事件

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