萬那杜外海7.3強震 震後災情曝光

中央社／ 雪梨17日綜合外電報導

美國地質調查所（USGS）表示，大洋洲國家萬那杜外海發生規模7.3地震，引發海嘯。網路流傳的影片顯示當地有大樓窗戶變形、混凝土柱倒塌。

綜合法新社、路透社等外媒報導，USGS表示，地震震央在首都維拉港（Port Vila）以西30公里，震源深度57公里。主震過後同個地點出現規模5.5餘震。

上傳社群媒體的影片顯示，首都一棟有著多國使館入駐的大樓窗戶變形，混凝土柱倒塌。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami WarningCenter）發布公告指出，「已觀測到海嘯」，預計萬那杜沿海部分地區的浪高將達1公尺。

斐濟、吉里巴斯、新喀里多尼亞、索羅門群島和吐瓦魯等太平洋島國預計將出現比潮位高出不到30公分的海嘯。

地震 海嘯

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