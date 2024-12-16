年輕人夯Guinness黑啤酒致供不應求 英酒客籲留給老人

全球最大酒商帝亞吉歐（Diageo）旗下黑啤酒品牌健力士（Guinness）近來引發網路熱潮成為年輕族群最愛，尤其是年輕女性，導致嚴重缺貨，值此歲末年終，英國酒吧面臨沒酒賣的窘境。

自從帝亞吉歐本月稍早宣布消費者需求異常暢旺後，英國各地酒吧，甚至愛爾蘭酒吧都傳出黑啤Guinness供不應求的情況。

42歲的倫敦酒吧「老常春藤之家」（Old IvyHouse）共同老闆戴維森（Kate Davidson）說：「我有點嚇到，因為耶誕佳節將屆。」

諸多因素讓帝亞吉歐成了自身成功的受害者。

隨著集團行銷策略轉向吸引年輕族群，帝亞吉歐執行長克魯（Debra Crew）今年表示，女性族群Guinness消費量成長24%。

法新社報導，包括社交名媛金卡戴珊（KimKardashian）在內的「健力士網紅」（Guinnfluencers）喝Guinness的影片在網路瘋傳，引爆這款愛爾蘭黑啤酒在Z世代中的魅力。

網路最夯的喝Guinness比賽，挑戰者喝下一大口黑啤，試圖讓啤酒表面那條線將杯面上的Guinness字母分割成一半的挑戰活動，也帶動Guinness風潮。

隨著Guinness銷售飆升，帝亞吉歐開始限制英國酒吧可以採購Guinness啤酒的桶數。

深黑色帶奶油般泡沫的Guinness，傳統上被視為橄欖球迷和蓄鬍中年男子的啤酒首選，近來卻在年輕女性之間深受歡迎。

根據全球首屈一指消費者洞察公司NielsenIQ（NIQ）旗下的食品飲料市場研究品牌CGA表示，整體啤酒市場雖逐漸下滑，但英國Guinness 7至10月銷售量攀升近21%。

帝亞吉歐一名發言人在給法新社的聲明中說：「過去一個月來，我們已看到大不列顛Guinness消費者需求異常暢旺。」

「我們已經盡量提高供應量，同時積極與客戶合作，盡可能有效率地管理配送到店家。」

連鎖愛爾蘭酒吧「凱蒂歐布萊恩」（Katie O'Brien）營運長詹金遜（Shaun Jenkinson）表示，他們目前只能收到約70%訂貨量。

他透過電郵告訴法新社，大盤商持續提醒他們耶誕節前，供貨恐難以滿足需求。

英國「泰晤士報」（The Times）本月披露Guinness缺貨消息後，引發「恐慌性採購」，導致供給惡化。

79歲作家湯馬斯（Howard Thomas）在老常春藤之家酒吧告訴法新社：「年輕人停喝Guinness，就不會有問題…把它留給老人家。」

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