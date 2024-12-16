快訊

菜單曝光濃濃台灣味！蔣萬安席開28桌宴請上海團 有蔣宋美齡最愛甜點

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」家屬心聲曝光

氣旋肆虐馬約特省 法國海空急送救援物資與設備救災

中央社／ 巴黎/奈洛比16日綜合外電報導

氣旋「奇多」（Cyclone Chido）週末重創法國海外領土馬約特省（Mayotte），省長聲稱恐已導致數百人、甚至數千人喪生。法國當局表示，已從海空兩路運送救援物資與設備救災。

馬約特省的實際傷亡與災情目前尚不清楚。馬約特省省長比安維爾（François-Xavier Bieuville）昨天表示，死亡人數「肯定會有數百人，也許將近1000人或甚至數千人」。

法國內政部昨晚表示，第一批載運救援物資與設備的飛機抵達馬約特省，提供緊急救災服務。

法國衛生部長達里厄塞克（Genevieve Darrieussecq）今天表示，馬約特省醫院嚴重受創，衛生所無法運作。

法國氣象局（Meteo France）指出，氣旋「奇多」是逾90年來襲擊馬約特省的最強風暴。

馬約特省位於非洲東南外海，在印度洋島國葛摩聯邦（Comoros）的東邊，馬達加斯加（Madagascar）的西北部。

馬約特省土地面積374平方公里，根據官方統計，人口約32萬1000人。

救災人員今天努力恢復馬約特省的基本服務。

法國 衛生所

延伸閱讀

中法戰略對話 王毅喊話：貿易戰只會雙輸

西非三國盼擺脫同盟 共同體暫挽留半年

氣旋肆虐法國馬約特島 地方首長：肯定有數百人罹難

無人機送藥2／不怕風災後成孤島 盼緊急救災納送藥範疇

相關新聞

澳洲陸籍移民遇害、台籍尪失蹤 陸駐雪梨使館稱「高度重視」

近期澳洲發生一件陸籍女性移民遇害、其台灣籍丈夫失蹤的案件，中國駐雪梨總領館微信公眾號16日發布新聞稿表示，駐雪梨總領館「...

影射中國大陸學生論文造假 MIT教授遭批種族歧視後道歉

第38屆神經資訊處理系統年會今天在溫哥華落幕，美國麻省理工學院（MIT）教授皮卡德在演講中說明人工智慧和道德問題時，因點...

超出模型預測限度 暖化嚴重到科學家難理解原因

這幾十年來全球越來越熱，溫度突如其來飆高，讓氣候更進入未知領域，科學家們還在試著理解背後原因

耶誕金曲將公布 專家盼更多新創作品

耶誕金曲不要再是《Last Christmas》或《All I Want for Christmas》，很多人都聽膩了！對全球流行音樂相當重要的英國耶誕金曲排行榜將於20日出爐，外媒16日整理可能入圍前幾名的名單，雖然經典耶誕名曲仍多有入圍，但有專家受訪時希望不要再選這些傳統的曲子，希望能鼓勵更多新的耶誕歌曲創作。

「白色戀人」製造商回收逾2萬份巧克力 疑包裝不良或致發霉

日本知名巧克力零食「白色戀人」製造商石屋製菓（Ishiya Seika）12月12日發表聲明，表示旗下Maruyama Kuchen巧克力點心部份產品包裝不良…

勇敢面對性侵犯！法國抵抗者吉賽兒的勇氣故事

為了那些莫名的疲勞、嗜睡，她10年間看遍了各種科別的醫生，都沒有找出原因，最終只能歸咎為身體經歷更年期的特殊反應。雖然迷藥犯罪問題在法國並不少見，醫事人員也偶爾會處理到相關藥物檢測的案子，然而受害者通常都是暴露於夜店文化的年輕人，從來沒有像吉賽兒．佩利寇這樣的例子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。