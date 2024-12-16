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澳洲陸籍移民遇害、台籍尪失蹤 陸駐雪梨使館稱「高度重視」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）
澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

近期澳洲發生一件陸籍女性移民遇害、其台灣籍丈夫失蹤的案件，中國駐雪梨總領館微信公眾號16日發布新聞稿表示，駐雪梨總領館「高度重視」，第一時間聯繫警方了解、核實情況，並持續跟蹤關注有關進展。

新聞稿稱，陸總領館多次向警方表示，如有任何需要，可隨時聯繫總領館24小時領事保護服務熱線，總領館願積極提供相關協助。

綜合媒體報導，在緊鄰雪梨機場的博塔尼區約瑟夫·班克斯爵士公園裡，9日7時左右在叢林發現一個塑料包裹，內裝著屍塊。新南威爾斯州警方表示，受害人為33歲的李卓君（音）。李卓君在大約20年前從中國移民到澳洲，其母親現在也在雪梨生活。

李卓君的丈夫為陳介寶（音），英文名為Rex，來自台灣。據稱自從今年11月底以來，就沒有人再見過陳介寶。警方已經聯繫陳介寶家人瞭解情況，希望能盡快找到他。

我外交部15日表示，有關陳姓台灣人在澳洲雪梨失蹤及配偶死亡一事，駐雪梨辦事處已與當地警方及家屬取得聯繫，將適時協助警方及家屬。

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