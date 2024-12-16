快訊

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」律師曝家屬心聲

負責人捲兒少法遭押！爆料公社急切割 與Fans17關係全曝光

興達海基虧損64億 中鋼集團工會要求經濟部負責

聽新聞
0:00 / 0:00

影射中國大陸學生論文造假 MIT教授遭批種族歧視後道歉

中央社／ 溫哥華15日專電
麻省理工學院（MIT）教授皮卡德（Rosalind Picard）。（路透）
麻省理工學院（MIT）教授皮卡德（Rosalind Picard）。（路透）

第38屆神經資訊處理系統年會今天在溫哥華落幕，美國麻省理工學院（MIT）教授皮卡德在演講中說明人工智慧和道德問題時，因點名「中國學生」被當場質疑涉種族歧視，最終皮卡德和主辦方發聲明道歉。

麻省理工學院媒體實驗室情感計算研究組創辦人兼主任皮卡德（Rosalind Picard）13日在NeurIPS 2024大會中發表名為「如何優化最重要的事情」（How tooptimize what matters most?）演講時，提到學術不端的例子，在其中一張幻燈片上，引用了一名「被頂尖大學開除中國學生的辯解」：「我這樣做，就是為了讓我的論文結果看上去更好。我們學校從沒有人教過我們道德和價值觀。」

幻燈片下方還備註了一段文字：「大部分我認識的中國人都是誠實正直的。」

儘管皮卡德做出了「免責聲明」，但現場有中國學生感覺遭冒犯。

一名中國女學生隨後質疑皮卡德的做法，詢問為何她在整個幻燈片文件中，只有一張幻燈片有標註出國籍

皮卡德解釋幻燈片上陳述的文字並非來自她的判斷，而是引用那名被開除中國學生的說法。她又稱「或許那只是一個特例。我遇過的中國研究者都很棒。」

皮卡德做出解釋後，該女學生坦言「身為中國人，有遭冒犯的感覺」，因為皮卡德在列舉諸多不好例子中，只有點名中國學生。女學生並建議皮卡德未來若還要演講並使用到這個幻燈片時，需要撤下國籍。

皮卡德隨即表示樂意接受建議。

事件在社交媒體發酵，不僅中國網民嚴厲指責皮卡德種族歧視，也有學術界和科技界的人士認為皮卡德作法不當，明顯帶有偏見。還有人在Change.org發起請願連署，呼籲麻省理工學院立即對她的行為展開徹底、公正的調查。

NeurIPS組織今天發聲明強調「包容、非歧視和相互尊重」的核心價值，稱皮卡德在演講中針對中國學者的言論違反了其行為準則。NeurIPS稱極度嚴肅地對待此事，已向受邀演講者表達其擔憂，也不容忍任何形式的歧視。

皮卡德也發出道歉聲明，稱無意傷害任何人。她說已意識到分享案例時「不應該列出其國籍，因為這和我要表達的觀點無關」。她稱感到後悔，願承擔所有責任，未來不會再犯同樣錯誤。

國籍 麻省理工學院

延伸閱讀

影／又見衝撞行人事故 女高中生走斑馬線被撞飛驚險畫面曝

才鬧命案…板橋某國中今再傳墜樓 13歲女學生墜落昏迷送醫

愛上國小女學生 補習班老師「把持不住出手3次」遭起訴

南市某高中主任遭爆性騷女學生 當事人已解聘終身不任用

相關新聞

澳洲陸籍移民遇害、台籍尪失蹤 陸駐雪梨使館稱「高度重視」

近期澳洲發生一件陸籍女性移民遇害、其台灣籍丈夫失蹤的案件，中國駐雪梨總領館微信公眾號16日發布新聞稿表示，駐雪梨總領館「...

影射中國大陸學生論文造假 MIT教授遭批種族歧視後道歉

第38屆神經資訊處理系統年會今天在溫哥華落幕，美國麻省理工學院（MIT）教授皮卡德在演講中說明人工智慧和道德問題時，因點...

超出模型預測限度 暖化嚴重到科學家難理解原因

這幾十年來全球越來越熱，溫度突如其來飆高，讓氣候更進入未知領域，科學家們還在試著理解背後原因

耶誕金曲將公布 專家盼更多新創作品

耶誕金曲不要再是《Last Christmas》或《All I Want for Christmas》，很多人都聽膩了！對全球流行音樂相當重要的英國耶誕金曲排行榜將於20日出爐，外媒16日整理可能入圍前幾名的名單，雖然經典耶誕名曲仍多有入圍，但有專家受訪時希望不要再選這些傳統的曲子，希望能鼓勵更多新的耶誕歌曲創作。

「白色戀人」製造商回收逾2萬份巧克力 疑包裝不良或致發霉

日本知名巧克力零食「白色戀人」製造商石屋製菓（Ishiya Seika）12月12日發表聲明，表示旗下Maruyama Kuchen巧克力點心部份產品包裝不良…

勇敢面對性侵犯！法國抵抗者吉賽兒的勇氣故事

為了那些莫名的疲勞、嗜睡，她10年間看遍了各種科別的醫生，都沒有找出原因，最終只能歸咎為身體經歷更年期的特殊反應。雖然迷藥犯罪問題在法國並不少見，醫事人員也偶爾會處理到相關藥物檢測的案子，然而受害者通常都是暴露於夜店文化的年輕人，從來沒有像吉賽兒．佩利寇這樣的例子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。