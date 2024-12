耶誕金曲將公布 專家盼更多新創作品

耶誕金曲不要再是《Last Christmas》或《All I Want for Christmas》,很多人都聽膩了!對全球流行音樂相當重要的英國耶誕金曲排行榜將於20日出爐,外媒16日整理可能入圍前幾名的名單,雖然經典耶誕名曲仍多有入圍,但有專家受訪時希望不要再選這些傳統的曲子,希望能鼓勵更多新的耶誕歌曲創作。

排行榜洽逢40周年

根據《英國廣播公司》報導,今年的耶誕金曲排行榜將於20日公布,去年是由Wham! 的《Last Christmas》首次獲得榜首。今年還是暫居領先地位,而瑪麗亞‧凱莉經典的《All I Want for Christmas》也不落人後,後面還有布蘭達‧李的《Rockin' Around the Christmas Tree》。非耶誕類的歌曲,如火星人與Rose的洗腦神曲《APT》也有入圍。

《排行榜》提到,今年是耶誕金曲排行榜40周年,過去Wham!都被喬治‧麥可的歌曲打敗,等到《Last Christmas》終於入選的時候,麥可也已經於2016年過世,無緣見證被對手睽違30幾年打敗的時刻。

耶誕專輯是好禮物

專輯公司老闆塔爾伯特說,雖然近年音樂市場被串流主導,但耶誕金曲排行榜仍有存在意義,由於耶誕節需要送特殊禮物,如今已成稀有品的專輯就可作為最好的耶誕節禮物。這也讓串流平台嗅到商機,例如知名歌手Grennan的《 It Can't Be Christmas》就只有在亞馬遜上架,盼搶食耶誕專輯與金曲的市場大餅。

唱片專家梅斯特森直言,自1984年有耶誕金曲排行後,就成為全球娛樂產業創心與創作的原動力,如果一些曲子一直得獎,例如瑪麗亞‧凱莉的《All I Want for Christmas》或是 Wham! 的《Last Christmas》,就失去評選耶誕金曲、鼓勵新創作人的契機了。

【更多精采內容,詳見 】