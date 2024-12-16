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耶誕金曲將公布 專家盼更多新創作品

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
耶誕金曲將於20日公布，目前正處於經典老歌與新興作品的激烈競爭。（All I Want for Christmas MV截圖）
耶誕金曲將於20日公布，目前正處於經典老歌與新興作品的激烈競爭。（All I Want for Christmas MV截圖）

耶誕金曲不要再是《Last Christmas》或《All I Want for Christmas》，很多人都聽膩了！對全球流行音樂相當重要的英國耶誕金曲排行榜將於20日出爐，外媒16日整理可能入圍前幾名的名單，雖然經典耶誕名曲仍多有入圍，但有專家受訪時希望不要再選這些傳統的曲子，希望能鼓勵更多新的耶誕歌曲創作。

排行榜洽逢40周年

根據《英國廣播公司》報導，今年的耶誕金曲排行榜將於20日公布，去年是由Wham! 的《Last Christmas》首次獲得榜首。今年還是暫居領先地位，而瑪麗亞‧凱莉經典的《All I Want for Christmas》也不落人後，後面還有布蘭達‧李的《Rockin' Around the Christmas Tree》。非耶誕類的歌曲，如火星人與Rose的洗腦神曲《APT》也有入圍。

排行榜》提到，今年是耶誕金曲排行榜40周年，過去Wham!都被喬治‧麥可的歌曲打敗，等到《Last Christmas》終於入選的時候，麥可也已經於2016年過世，無緣見證被對手睽違30幾年打敗的時刻。

耶誕專輯是好禮物

專輯公司老闆塔爾伯特說，雖然近年音樂市場被串流主導，但耶誕金曲排行榜仍有存在意義，由於耶誕節需要送特殊禮物，如今已成稀有品的專輯就可作為最好的耶誕節禮物。這也讓串流平台嗅到商機，例如知名歌手Grennan的《 It Can't Be Christmas》就只有在亞馬遜上架，盼搶食耶誕專輯與金曲的市場大餅。

唱片專家梅斯特森直言，自1984年有耶誕金曲排行後，就成為全球娛樂產業創心與創作的原動力，如果一些曲子一直得獎，例如瑪麗亞‧凱莉的《All I Want for Christmas》或是 Wham! 的《Last Christmas》，就失去評選耶誕金曲、鼓勵新創作人的契機了。

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禮物 耶誕節 音樂

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