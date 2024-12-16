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15%長新冠症狀持續1年以上 全球百萬人受影響

中央社／ 維也納16日綜合外電報導

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自5年前爆發首例以來，仍有數百萬人受到「長新冠」影響。世界衛生組織表示，約15%長新冠症狀持續1年以上，且女性患病的風險往往比男性高。

法新社報導，33歲的奧地利民眾瓦涅克（AndreaVanek）3年前原本還在研習成為手工藝教師，突然卻出現頭暈心悸症狀，嚴重到連外出散個步都沒有辦法，在看了許多醫師之後，診斷出患有長新冠（LongCOVID）。

現在，她大部分時間都在維也納（Vienna）3樓公寓的小客廳裡度過，坐在窗台旁看著外面世界。她說：「我無法做任何計畫，因為我不知道這個疾病會持續多久。」

根據世界衛生組織（WHO）數據，COVID-19自2019年12月在中國爆發首例，引發全球大流行以來，迄今已有超過700萬人死亡。

但另有數百萬人受到長新冠影響，也就是難以從COVID-19急性期恢復，持續出現疲勞、腦霧和呼吸急促等症狀。

瓦涅克盡量小心不讓自己太累，以免病情再次「急轉直下」，對她來說，這種「急轉直下」的症狀是肌肉無力，可能連續好幾月開瓶水都有困難。

世界衛生組織公共衛生緊急計畫（HealthEmergencies Programme）的詹恩（Anita Jain）表示：「我們知道，長新冠是一個大問題。」

世衛迄今記錄到的COVID病例達約7.77億件，約6%患者出現長新冠。

詹恩補充說，雖然初次感染發展成長新冠的比例在降低，再次感染卻會推升風險。

根據世衛數據，長新冠患者中有15%症狀持續1年以上，且女性患病風險往往比男性高。

瑞士伯恩（Bern）居民布里特（Chantal Britt）2020年3月感染COVID，而長新冠「完全打亂」她的生活，迫使她「重塑」自己。

布里特說自己過去是「工作狂」，但2022年提出減少工時的要求後丟掉了原有的傳播工作，如今在大學兼職當研究員，研究長新冠與其他主題。

布里特懷念運動，過去她把做運動當「療法」，現在她必須花更多心思規劃日常活動，例如去購物時要思考哪裡可以坐下來休息。

周遭人缺乏對於長新冠的認知，也讓布里特的處境更加困難。

布里特說：「這是一個看不見的疾病…又伴隨著所有的污名。」

她說，許多長新冠患者深受其擾，只能待在家裡、待在黑暗的房間裡，完全不能有肢體接觸，任何噪音都能導致病情急轉直下。但是，就算嚴重到這個程度，外表看起來仍像沒病一般。

世界衛生組織的詹恩表示，這讓醫療人員很難做出診斷，更全面了解這個疾病至關重要。

長新冠除了疲勞、呼吸急促和認知功能障礙等常見症狀外，另外還有200多種症狀。

詹恩說：「現在重點是幫助患者，幫助臨床醫師使用工具來準確診斷長新冠，並且及早發現。」

患者 長新冠

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