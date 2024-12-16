犯罪集團藏身油棕園盜採稀土 大馬警逮涉案中國男子

稀土是重要戰略資源，馬來西亞禁止私運出口，但仍有不法之徒以身試法。大馬警方最近在森美蘭州的油棕園內破獲盜採稀土案，逮捕涉案的兩名中國與多名本地男子。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）視稀土元素為國家新興戰略資源，研擬稀土開採標準作業程序（SOP）。

南洋商報報導，森美蘭州淡邊縣（Tampin）土地局官員11日先會同警方與環境局等執法人員到淡邊運達花園（Taman Indah Tampin）住宅區附近叢林的油棕園內，破獲大型非法開採稀土礦場，除發現大量硫酸銨等化學原料與稀土，以及多個疑似盜採稀土洞穴，另查扣至少5部大型發電機、挖土機與挖掘機具。

執法人員12日再依據線報赴麻六甲州工業區，查獲堆放數千包硫酸銨等原料與兩間稀土加工廠的廠房，四周還散發出濃烈難聞的刺鼻異味。

大馬媒體報導，稀土礦場與加工廠房雖位屬森美蘭州與麻六甲州，但從上游的盜採到下游加工製造儲藏，彼此犯罪相關。

森美蘭州負責環境事務的行政議員威拉班（Veerapan A/L Superamaniam）指出，州政府高度關注盜採稀土案件，盜採稀土嚴重危害周遭環境，也會產生高輻射能量廢水。執法人員在突擊行動中逮捕兩名中國籍男子，以及具有「拿督」（Datuk）封銜的本地男子。

中國人涉及在馬來西亞盜採稀土案並非首例。去年有兩名於2021年入境大馬的中國籍男子在吉打州被控稀土開採案，這些稀土被挖掘後出口到最近的工廠，最終送到中國，涉案中國男子被認為是其中的「主角」。

馬來西亞礦物及地質科學局去年曾在10州的29個地區，發現1610萬噸的非放射性稀土元素含量，市值達馬幣8096億令吉（約新台幣5兆5191億元）。

大馬官員說，這10州分別是柔佛、吉打、吉蘭丹、麻六甲、森美蘭、彭亨、霹靂、砂拉越、雪蘭莪和登嘉樓。

根據美國地質調查所（USGS）數據，中國稀土蘊藏量為4400萬噸，位居世界第1，其次是越南的2200萬噸、南美洲巴西擁有2100萬噸蘊藏量，排名世界第3。