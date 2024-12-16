斐濟飯店雞尾酒出問題 7遊客疑酒精中毒住院

中央社／ 斐濟首都蘇瓦16日綜合外電報導

太平洋島國斐濟政府今天表示，有7名遊客在斐濟五星級飯店飲用雞尾酒後疑似酒精中毒住院，其中包括4名澳洲人和1名美國人，7人目前狀況穩定。

法新社報導，斐濟衛生部表示，這7人昨晚因「噁心、嘔吐和神經系統症狀」送醫。

據稱他們在珊瑚海岸（Coral Coast）五星級飯店斐濟華威度假村（Warwick Fiji）喝了酒吧調製的雞尾酒後，出現上述症狀。這座度假村位於首都蘇瓦（Suva）以西約70公里處。

斐濟衛生部和旅遊部在聯合聲明中表示：「今天上午他們狀況穩定，讓我們放下心來，我們希望他們能持續好轉。」

聲明指出，每年有近百萬人次造訪斐濟，斐濟旅遊業「一般來說非常安全」。

「這是我們最近印象中唯一這類案例，當然今年沒發生過這類事件。」

官員表示，患者已從飯店附近的醫院轉到西岸較大的路托卡（Lautoka）醫院。

斐濟 飯店

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