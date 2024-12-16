阻遊客拍富士山任意橫越車道 當地政府增設欄杆

日本山梨縣富士河口湖町公所為解決「觀光公害」問題，日前在知名超商外架設黑布阻擋拍攝富士山，現在再度出招，在超商同側人行道上設置新欄杆，盼能阻止遊客任意橫越車道。

河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多遊客到此一遊打卡。不過，因為這間便利商店前方道路狹窄，聚集此處的遊客經常隨意穿越道路，人車爭道相當危險。

日本富士新聞網報導，面對遊客為拍攝富士山衍生各種脫序行為所引發問題，富士河口湖町公所今天上午派人安裝新欄杆，在便利商店同側安裝高度80公分、長度3公尺的兩座欄杆。

觀光客受訪時說，這是可以阻止橫越車道的方法；但當地居民則說，「可以的話希望不要設（欄杆）」。

在此之前，為拍攝便利商店與富士山合照的遊客危險橫越車道等脫序行為已成問題，町公所曾一度在便利商店對面人行道上安裝高度約2.5公尺、寬度約20公尺的黑布，並已安裝欄杆，但目前已撤掉黑布。

不過，先前採取的措施無法解決問題，所以這次決定在便利商店這側也安裝欄杆，工程預計在明天前就會結束。

除了這處便利商店，同樣成為外國遊客拍攝富士山熱門景點的「富士山夢之大橋」，當地政府日前也安裝高度約1.8公尺的金屬欄杆，防止遊客擅闖引發危險。