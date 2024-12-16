外來工作者多 新加坡查獲藏匿僱傭非法居留者增加

中央社／ 新加坡16日專電

隨著外來工作者日增，新加坡總人口數突破600萬。然而當局指出，今年1月至9月，因藏匿或僱傭違反移民法令者而被逮捕的人數，都較去年同期增加。

新加坡國家人口及人才署今年發布人口簡報指出，過去一年人口增加來源以工作准證持有者居多，其次是外籍幫傭。隨著工作准證持有者等身分人數持續增加，截至今年6月，新加坡總人口首次突破600萬、約達604萬。

聯合早報、海峽時報（The Straits Times）今天報導，移民與關卡局（ICA）指出，今年1月至9月有166人因藏匿違反移民法令者而被逮捕，較去年同期增加近14%；另有138人因僱傭抵觸移民法令者落網，較去年同期增加不少。

報導指出，去年因非法入境及逾期居留被捕的人數共587人；其中542人為逾期居留，較前年的357人增加超過5成。藏匿行為指的是為抵觸移民法令者提供住宿，例如提供這些人租房空間，而僱傭則是聘用這些人從事工作，例如攤位助手等職務。

移民與關卡局情報司高級助理司長吳偉傑在聯合早報報導中指出，當局嚴厲看待逾期逗留或非法入境等抵觸移民法令的行為，包括藏匿或僱傭他們的人。

他說，抵觸移民法令者為了繼續在新加坡生存，可能鋌而走險進而造成安全隱憂，可能因從事非法活動造成嚴重影響。

移民與關卡局情報司人員今年9月檢查大巴窯（ToaPayoh）的一個小販攤位時，發現裡面工作的一名中國籍男子無法出示合法停留在新加坡的證明文件。這名男子相關准證到期後，沒有離開新加坡、未繼續申請居留相關證件，攤主則承認與男子正在交往，才會收留對方。

移民與關卡局情報司副組長蔡高進表示，移民局人員透過不同管道，查看是否有人藏匿或僱傭抵觸移民法令者。這類案件的難度除了必須掌握證據，也因抵觸移民法令者會迅速轉移住所或工作場所，以躲過追查。報導指出，根據新加坡法令，藏匿或聘請抵觸移民法令者，若罪名成立可被判刑最長24個月、或罰款最高6000元新幣（約新台幣14萬4500元）或兩者兼施。

新加坡 民法 移民

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