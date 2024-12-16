快訊

敘利亞看守內閣已上路 以色列竟趁亂空襲入侵

Fans17上傳逾萬部未成年片遭搜索 收押6人竟見「爆料公社」負責人

台股小漲19點收23,039點 台積電上漲20元收1085元

日本國中生遇刺1死1傷事件 警初判隨機攻擊

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日本兩名國中生14日晚間在福岡縣北九州市一間麥當勞遭一名男子持刀攻擊，其中15歲的國三女學生身亡。警方正朝隨機攻擊方向偵辦，目前仍在追緝逃逸的凶嫌。

日本放送協會（NHK）報導，事發地點位在北九州市小倉南區德力地區的「麥當勞322德力店」，兩名同校的國三學生14日晚間在排隊結帳時，遭一名男子持刀攻擊，女學生腹部遭刺，失血過多而死。

而同行的男學生為死者同校同學，他的腰部遭刺傷，但意識清楚無生命危險，他說自己「被完全不認識的人刺傷」，並透露他並不曉得遇害的女同學是否認識犯案的男子。

而警方透露，遇害的女國中生之前並未向警方備案遇到糾紛等，事發之後她的財物也未被搶。

富士新聞網（FNN）報導，遇襲的兩名國中生當時剛從補習班下課，在店內櫃台前排隊點餐。

警方表示，凶嫌年約40歲左右，持刀做案後直接逃離現場，目前下落不明。

福岡縣警方已成立搜查本部，出動91名人力追查凶嫌之外，也向市民呼籲，「犯人仍未落網，請徹底做好防範措施，包含關好窗戶等」。

北九州市政府昨天下令，轄內全數學校暫停社團或學校活動。

國中生 麥當勞

延伸閱讀

經濟圈擴及歐洲！英國正式加入CPTPP 有利日本米、英威士忌出口

調查：國中生加熱菸使用率0.8% 高中生1.9%

新莊國中生因意外墜樓造成粉碎性骨折 圓融行善團馳援21萬

北市國中生持刀恐嚇同學校方不積極處理？蔣萬安說話了

相關新聞

勇敢面對性侵犯！法國抵抗者吉賽兒的勇氣故事

為了那些莫名的疲勞、嗜睡，她10年間看遍了各種科別的醫生，都沒有找出原因，最終只能歸咎為身體經歷更年期的特殊反應。雖然迷藥犯罪問題在法國並不少見，醫事人員也偶爾會處理到相關藥物檢測的案子，然而受害者通常都是暴露於夜店文化的年輕人，從來沒有像吉賽兒．佩利寇這樣的例子。

「白色戀人」製造商回收逾2萬份巧克力 疑包裝不良或致發霉

日本知名巧克力零食「白色戀人」製造商石屋製菓（Ishiya Seika）12月12日發表聲明，表示旗下Maruyama Kuchen巧克力點心部份產品包裝不良…

以後無法一卡在手遊遍日本 西瓜卡等交通IC票證式微？

日本熊本縣1家鐵道及4家公車業者不再接受Suica等10種交通電子票證，地方怨聲載道，外國人不知所措。喜歡到日本旅遊的人要有心理準備，日本交通專家指出，將來恐有更多地方縣市，退出全國通用型電子票證系統，熊本開第一槍而已。

氣旋肆虐法國馬約特島 地方首長：肯定有數百人罹難

地方當局今天表示，氣旋奇多橫掃法國印度洋海外屬地馬約特島，可能的罹難人數「肯定有好幾百人」、恐怕將近1000人，不過破壞...

俄羅斯油輪遇風暴斷裂…傳運載數千噸石油產品 漏油汙染克赤海峽

俄羅斯官員表示，1艘運載數千噸石油產品的俄羅斯油輪在暴風雨中斷裂，導致石油洩漏至克赤海峽（Kerch Strait），另...

在印尼服刑超過19年…澳洲毒販「峇里島毒梟集團9人幫」 5囚遣返回國

澳洲與印尼本月透過外交協商達成遣返協議，兩國政府今天宣布，「峇里島毒梟集團9人幫」（Bali Nine）剩餘的5名販毒集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。