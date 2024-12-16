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「白色戀人」製造商回收逾2萬份巧克力 疑包裝不良或致發霉

香港01／ 撰文：莊勁菲
2024年12月12日，日本「白色戀人」製造商石屋製菓宣布，回收部分 Maruyama Kuchen 巧克力，因包裝不良可能存在發霉風險。（X/ @ISHIYA_official）
2024年12月12日，日本「白色戀人」製造商石屋製菓宣布，回收部分 Maruyama Kuchen 巧克力，因包裝不良可能存在發霉風險。（X/ @ISHIYA_official）

日本知名巧克力零食「白色戀人」製造商石屋製菓（Ishiya Seika）12月12日發表聲明，表示旗下Maruyama Kuchen巧克力點心部份產品包裝不良，有導致發霉風險，決定自主回收超過2萬份商品。

日媒《ねとらぼ》報導，依據消費者召回資訊網站，在11月1日至12月11日期間，符合回收條件的商品在北海道、東京都、大阪府等地售出超過2萬份。

目前尚未傳出消費者健康受損的報告。該公司表示將繼續改進包裝管理、進一步提供品質控制，並就可能造成的任何不便，向客戶和合作夥伴道歉。

石屋製菓官網公布的有問題商品如下：

1. Maruyama Kuchen（巧克力）1個入（マルヤマクーヘン（ショコラ）１個入）賞味期限2025.01.12-2025.03.05

2. Maruyama Kuchen（巧克力）4個入（マルヤマクーヘン（ショコラ）４個入）賞味期限2025.01.13-2025.03.03

3. Maruyama Kuchen（巧克力）8個入（マルヤマクーヘン（ショコラ）８個入）賞味期限2025.01.18-2025.03.05

4. 冬季限定綜合禮盒（ザ・コレクション ウィンターアソート ）賞味期限25.01.13/A-25.03.05/A

延伸閱讀：

日本2中學生麥當勞遭刀刺 1女死1男傷 陌生男疑犯潛逃

日媒：日本外相將訪華擬25日晤王毅 料商水產進口人員交流

文章授權轉載自《香港01》

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