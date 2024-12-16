「白色戀人」製造商回收逾2萬份巧克力 疑包裝不良或致發霉

為了那些莫名的疲勞、嗜睡，她10年間看遍了各種科別的醫生，都沒有找出原因，最終只能歸咎為身體經歷更年期的特殊反應。雖然迷藥犯罪問題在法國並不少見，醫事人員也偶爾會處理到相關藥物檢測的案子，然而受害者通常都是暴露於夜店文化的年輕人，從來沒有像吉賽兒．佩利寇這樣的例子。

2024-12-16 09:24