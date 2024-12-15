俄羅斯油輪遇風暴斷裂…傳運載數千噸石油產品 漏油汙染克赤海峽

俄羅斯官員表示，1艘運載數千噸石油產品的俄羅斯油輪在暴風雨中斷裂，導致石油洩漏至克赤海峽（Kerch Strait），另1艘油輪也因受損陷入困境。事故已導致至少1人死亡。

國營媒體發布的影片顯示，長136公尺、載有15人的伏加尼夫特212號（Volgoneft 212）油輪斷成兩截、船首已下沉，海浪不停拍打甲板。

路透社報導，官員指出，這艘懸掛俄國國旗的油輪建於1969年，目前已損壞並擱淺。

俄羅斯聯邦海洋與河流運輸局（Rosmorrechflot）表示：「現場出現石油產品洩漏的情況。」

俄羅斯聯邦緊急情況部指出，另一艘懸掛俄國國旗的船隻伏加尼夫特239號（Volgoneft 239）受損後正在漂流。這艘載有14名船員的油輪長132公尺，建於1973年。

兩艘油輪的載貨容量均為4200公噸左右。

官方聲明並未具體說明漏油規模，也沒有提到其中1艘油輪受損如此嚴重的原因。