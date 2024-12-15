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陸籍妻子遇害、台籍丈夫澳洲失蹤 我外交部回應了
澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲陸籍移民李卓君（音譯），她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。我外交部表示，駐處已與警方及家屬取得聯繫，將適時協助。
外交部今表示，有關陳姓台灣人在澳洲雪梨失蹤及配偶死亡一事，駐雪梨辦事處已與當地警方及家屬取得聯繫，將適時協助警方及家屬。
外交部呼籲，台灣人旅外應隨時注意自身安全，倘遇急難事故，請立即報警並撥打急難救助電話，駐外館處將於第一時間提供必要協助。
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