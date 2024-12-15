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逾90年最強氣旋侵襲！法國馬約特島至少14死、逾200傷

中央社／ 巴黎15日綜合外電報導
12月15日，氣旋「奇多」襲擊法國印度洋領地馬約特島後，居民坐在路邊成堆的金屬板和木頭碎片中。法新社
12月15日，氣旋「奇多」襲擊法國印度洋領地馬約特島後，居民坐在路邊成堆的金屬板和木頭碎片中。法新社

法國當局今天表示，強烈氣旋「奇多」（Cyclone Chido）侵襲法國印度洋海外領土馬約特島（Mayotte），至少導致14人死亡。官員警告需要幾天時間才能了解死亡總數。

一名安全部門消息人士告訴法新社，當局匯整的暫定名單中有14人喪生。法國代理內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）表示，「將需要數天」才能確定死亡總數，但「我們擔心死亡人數慘重」。

馬約特島首府馬穆楚（Mamoudzou）市長蘇邁拉（Ambdilwahedou Soumaila）指出，有9人性命垂危住院，另有246人重傷。

路透社報導，法國氣象局（Meteo France）指稱，氣旋「奇多」夜間襲捲馬約特島，每小時風速超過200公里，並且毀損組合屋、政府大樓和一家醫院。

法國氣象局表示，氣旋「奇多」是逾90年來侵襲馬約特島的最強風暴

印度 死亡 法國 風暴

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