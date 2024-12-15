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旅菲台商山區送愛心 千餘戶原住民開心迎耶誕

中央社／ 班巴加省波拉克鎮15日專電
旅菲台商成立的Koten慈善基金會及合作夥伴14日深入山區，到兩處原住民部落分發賑濟品，活動布條上寫有Love From Taiwan。中央社
旅菲台商成立的Koten慈善基金會及合作夥伴14日深入山區，到兩處原住民部落分發賑濟品，活動布條上寫有Love From Taiwan。中央社

耶誕節即將到來，旅菲台商成立的Koten慈善基金會深入山區，到原住民部落分發賑濟品，讓1000餘戶家庭感受到來自台灣人的愛心，過一個快樂的耶誕節。

Koten慈善基金會聯合Klio、Platinum Empire與TehHsin等3家僑台商企業，14日動員數輛貨車以及60多名員工，前進班巴加省（Pampanga）波拉克鎮（Porac）山區的2座村莊，進行耶誕賑濟。

賑濟隊伍大清早從馬尼拉出發，經過3個小時車程後抵達第一座村莊，活動布條寫著Love FromTaiwan，當地艾沓族（Aeta）部落獻上傳統舞蹈歡迎。

雖然Koten慈善基金會是於2020年成立，但在背後支持的菲律賓高領企業（Koten Enterprises, Inc），進行耶誕賑濟至少已有15年之久，今年準備了白米、各式罐頭、礦泉水、泡麵、燈泡、衛生用品以及家用器皿等。

Koten慈善基金會執行長丁俊峰說，夥伴們在回饋菲律賓社會的同時，也為台灣做國民外交，賑濟品不在於少，而是幫助原住民的這片心意。

丁俊峰說，每年的耶誕賑濟都很用心進行，白米都是經過試吃合格了才拿去分發；今年採買的罐頭除了菲人家庭常見的沙丁魚罐頭之外，還特別準備了牛肉罐頭，讓原住民能吃得開心。

除了賑濟品之外，Koten公司董事長、僑務諮詢委員丁金煌也在場為原住民分發現金紅包，讓他們可到平台購買需要的物資。

波拉克鎮距馬尼拉約112公里，山區是艾沓族生活的地方。

艾沓族屬於東南亞矮黑人的一種，鬈髮、膚黑，成年男性平均身高約153.6公分，女性約142.7公分，據信是菲國最早的住民之一。

牧師瓦倫西亞（Robert Valencia）說，部落約有5000名居民，多靠耕作維生，相當感謝來自台灣人的愛心，「即使我們住在山上，你們仍然不辭勞苦來幫助我們。」

在第2個賑濟地點，老一輩的艾沓族原住民仍然記得曾經來過的賑濟隊成員，紛紛熱情揮手打招呼，還有不少人送上自己種的木瓜、芋頭等農作物，作為謝禮。

兩座村莊的受惠原住民將近1000戶家庭，他們領取賑濟品時高興歡呼、真情流露，賑濟隊離開也揮手道別，有人告訴賑濟隊，不一定要等耶誕節，歡迎大家有空時也常來看看他們。

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