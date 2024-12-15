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歷來最年長法國小姐！來自法屬馬丁尼閣島 34歲空服員摘下后冠

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導
來自加勒比海法國海外屬地馬丁尼閣島的34歲空服員安加妮‧菲洛朋今天贏得新一屆「法國小姐」（Miss France）后冠。法新社
來自加勒比海法國海外屬地馬丁尼閣島的34歲空服員安加妮‧菲洛朋今天贏得新一屆「法國小姐」（Miss France）后冠。法新社

來自加勒比海法國海外屬地馬丁尼閣島（Martinique）的34歲空服員安加妮‧菲洛朋今天贏得新一屆「法國小姐」（Miss France）后冠，她成為該選美大賽歷來最年長獲勝者。

法新社報導，安加妮‧菲洛朋（Angelique Angarni-Filopon）摘下后冠歸因於比賽規則有所調整，新規定允許24歲以上女性、已婚婦女或母親參加法國小姐選美大賽。

根據法國電視一台（TF1）轉播的賽事畫面，安加妮‧菲洛朋發表得獎感言說，在2011年有一位20歲年輕女子贏得「馬丁尼閣島小姐」（Miss Martinique）選美賽亞軍。

她還表示：「如今，已經34歲的同一位年輕女子，再次代表馬丁尼閣島、其外移島民以及所有曾被告知超過參賽年齡的女性，站在大家面前。」

包括醫師和牙醫在內等30位佳麗挺進法國小姐決賽，她們身穿泳裝、各地特色服飾及舞會禮服，並演奏了鄉村音樂、1990年代音樂等各種類型歌曲，還有跳騷莎舞。

安加妮‧菲洛朋奪下后冠後，除了從法國小姐公司（Miss France SAS）獲得一年份薪水，還得到巴黎一戶公寓的使用權，以及贊助商提供的各種禮物。

來自加勒比海法國海外屬地馬丁尼閣島的34歲空服員安加妮‧菲洛朋今天贏得新一屆「法國小姐」（Miss France）后冠。法新社
來自加勒比海法國海外屬地馬丁尼閣島的34歲空服員安加妮‧菲洛朋今天贏得新一屆「法國小姐」（Miss France）后冠。法新社

法國 選美

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