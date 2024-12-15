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為保養喉嚨、長時間開加濕器...男呼吸突困難險死！醫生 ：1設定出錯

香港01／ 撰文：邵蔚昀

日本冬天天氣乾燥，有不少家庭都會用加濕器保持屋企濕度。雖然開加濕器有效維持氣道黏膜濕潤，為身體阻隔細菌，錯誤使用亦有可能導致生命危險。日本節目《ザ！仰天ニュース》日前報導一位男藝人因爲錯誤使用加濕器而患上肺炎，需即時入院並借助人工呼吸器保命。到底一個加濕器為何令他陷入生命危險呢?

在《ザ！仰天ニュース》分享自身經歷的會原雅一是一位搞笑藝人，因此他爲了溫存喉嚨狀態喜歡長時間開加濕器，不僅是冬天，夏天也會把濕度調至70%以上。每日習慣使用加濕器的會原在2020年3月開始身體出現不適，經常發燒，長期有疲勞感，更開始出現呼吸困難、臉色發白的症狀。

在妻子勸説下到診所檢查的會原，被醫生轉介後即時入院。原因是他患上了間質性肺炎，令血液中的含氧量過低，炎症長期延續更會令細胞纖維化，更難治療。當天深夜，會原的病情持續惡化，必須連接人工呼吸器，並注入類固醇。進入深切治療部後一度生命垂危，危殆三日後病情漸趨穩定，才可以拆除呼吸器。

會原的醫生指他患上的是「加濕器肺」，是指對加濕器内部細菌、霉菌等等敏感的過敏性肺炎。加濕器的普及令加濕器肺的患者大幅增加。日本衛生局表示保持適當的濕度能有助維持氣道黏膜濕潤，從而阻隔細菌。不過他們建議的濕度是維持50%至60%之間，會原則習慣將濕度設定到70%以上。

過高的濕度會造成反效果，令空氣中更容易產生細菌，長期吸入人體就會產生敏感、發炎。會原開始出現症狀時是3月，而入院是5月7日，兩個月左右就惡化至有生命危險須入住深切治療部。

錯誤使用加濕器不會即時出現問題，而是經長時間慢慢發展，令人更難發現。症狀出現時可能會快速惡化。所以大家在保濕同時也要注意自己是否正確使用，並恆常清潔加濕器，才可以避免患上加濕器肺等等的健康問題。

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文章授權轉載自《香港01》

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