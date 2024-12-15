首位日籍太空站長若田光一：外太空吃臭豆腐是我夢想

史上第一位日籍國際太空站（ISS）站長若田光一接受中央社專訪時表示，台灣有衛星、火箭計畫，建議應該進一步發展載人太空，很好奇台灣人會帶什麼食物上太空，他笑稱「在外太空吃臭豆腐，簡直是我的夢想」。

若田光一日前首度訪台，他在參加台灣太空國際年會期間接受中央社專訪。

1969年，當他只是5歲兒童時，在電視上看到美國阿波羅11號登月成功，開始對宇宙產生憧憬。不過，這對當時的日本人而言，是個遙不可及夢想，因為那時候日本沒有自己的太空人、衛星與火箭，「太空是美國人或前蘇聯人才去得了的地方。」

多虧了國際合作機制，若田光一說，日本參加ISS計畫後，開始有了太空人，政府也大力支持發展太空計畫，數十年後的今天，日本躍升為航太強國，同時也是國際間相當可靠的合作夥伴，美國主導的載人重返月球計畫，將讓日本2名太空人登陸月球表面。

「我看到台灣有相同的潛力」，若田光一告訴中央社記者，台灣在半導體等科技領域領先世界，而要維持科技強國的優勢，載人太空計畫將帶來許多幫助，因為太空人可以在微重力環境中進行大量研究，比如開發可望惠及全球的新藥物和新材料。

若田光一坦言，他在歐美、日本常被問到載人太空能帶來多少經濟利益，因為這樣的計畫確實需投入龐大預算，但他認為，回報不能只用數字衡量，因為在微重力下而獲得的革命性研究成果，將促進一個國家的發展、啟發下一個世代的人才，這些效益都無法量化。

目前台灣已可研製衛星，現在也正進行火箭計畫，若田光一直言，如果進一步發展載人太空，台灣的科技將在人類開拓太空邊界的過程中貢獻良多，沒有理由不做。他透露與台灣學生聚餐時，學生表達對於微重力研究、飛向太空的嚮往，「我希望台灣能支持這股強烈的渴望」。

若田光一在太空停留時間總計達504天18小時35分鐘，創下日本最長紀錄，他也分享在太空生活期間印象最深刻的3件事情。

首先絕對是在歷經多年訓練後的太空飛行任務初登板，若田光一回憶那天日出時分第一次看到地球，藍色海洋讓美麗家園看起來像一顆閃亮的寶石，那份難以言喻的震撼與感動，催生出他堅定想保護地球環境的決心。

若田光一說，他曾執行過2次、一共14小時的太空漫步，雖然非常累人，但透過頭盔面罩的視野，夜晚時若沒有任何光害，清晰可見銀河系、群星和月亮，令他難以忘懷。

同時，在ISS需與不同國家的夥伴合作執行許多具挑戰性工作，他說，「有時我會忘記自己做了什麼，但永遠不會忘記和誰一起完成了哪些事情」，以及一起在太空中慶祝耶誕節、做比薩吃等生活經驗，希望台灣太空人飛向宇宙時，也能感受到這樣的同袍情誼。

雖已從日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）退役，若田光一指出，他加入美國太空基礎設施開發商「公理太空」（Axiom Space）擔任亞太地區太空人暨技術長，就是因為仍嚮往飛向太空，或許在不遠的將來，還能看見他身穿公理太空與義大利精品品牌Prada聯名的太空衣，出現在太空站。

身為超級棒球迷的若田光一笑說，希望屆時就能與來自台灣的太空人聊棒球，分享比美國職棒大聯盟MLB球星大谷翔平「二刀流」更厲害的招式，即利用微重力，一人完成投、打、接的「三刀流」。

若田光一也分享，來自家鄉的食物總能給予太空人非常大的心理支持，他很好奇台灣人會帶什麼食物上太空，並打趣說道，在商業太空發展下，或許之後可以組「亞洲美食聯盟」，把日本納豆、台灣臭豆腐、韓國辛奇，一起帶到太空上共享，「在外太空吃臭豆腐，簡直是我的夢想」。

此外，若田光一曾在ISS上執行國立中央大學太空科學與工程學系學生蔡志群發想的「零重力水渦」實驗提案，兩人這次在太空國際年會上相見歡，若田光一並於蔡志群的提案海報上簽名、寫下「很榮幸在ISS的Kibo艙段上執行你的實驗」，更相約有朝一日「太空上見」。