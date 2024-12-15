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關係回暖 中國貓熊抵澳洲

中央社／ 台北15日電

中澳關係持續改善，中國兩隻貓熊「星秋」和「怡蘭」今天抵達澳洲，開啟新一輪中澳貓熊保護合作研究。

新華社報導，貓熊「星秋」和「怡蘭」當地時間15日清晨6時許搭乘專機抵達澳洲阿得雷德（Adelaide），將前往阿得雷德動物園，開啟新一輪中澳貓熊保護合作研究。

依協議約定，兩隻貓熊將在澳洲生活10年。中國駐阿得 雷德總領事李東表示，兩隻貓熊如約而至，「寄託著中國人民對澳大利亞（澳洲）人民的美好情感」。

報導表示，中澳兩國於2009年啟動貓熊保護研究合作，中國兩隻貓熊「網網」和「福妮」當年11月赴阿得雷德動物園，成為南半球唯一一對貓熊，在澳洲15年吸引了500多萬遊客和50餘萬學生到動物園看望，今年11月返回中國。

動物園 澳洲 貓熊

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