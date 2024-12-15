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氣旋奇多重創法國海外領土 災情恐遠高於2死

中央社／ 聖丹尼14日綜合外電報導

氣旋「奇多」（Cyclone Chido）今天夷平法國海外領土馬約特島（Mayotte）幾處貧民區，法國多位部長級人物擔心這場風暴恐釀比目前已知2死更嚴重的災情。

法新社報導，代理內政部長霍塔尤（BrunoRetailleau）表示這場風暴重創赤貧的馬約特島，還說當地許多貧民窟已被「徹底摧毀」。

霍塔尤在步出一場由新任總理白胡（FrancoisBayrou）主持的政府危機會議時表示，「需要多天時間」才能釐清死傷人數，但「我們擔心災情恐怕會很慘重」。

內政部長辦公室說，霍塔尤將於16日前往馬約特島。

氣旋「奇多」先前挾帶時速226公里的陣風逼近非洲大陸，沿路地區無不加強戒備。

這起風暴同樣襲擊了鄰近的葛摩群島（Comorosislands），引發洪患、摧毀住家。

代理交通部長（Francois Durovray）在社群平台X貼文說，珀蒂特特爾島（Petite-Terre）的帕曼濟（Pamandzi）機場「遭受重大破壞」。

衛生部長達里厄塞克（Genevieve Darrieussecq）表示，當地衛生系統受到「嚴重影響」，且「馬約特島醫療中心遭受重大物質損失」。

馬約特島距離非洲東部的莫三比克約500公里，是法國最赤貧的省分。

奇多預計明天一早登陸莫三比克北部的德爾加杜角省（Cabo Delgado）或南浦拉省（Nampula）。

法國 風暴

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