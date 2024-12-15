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日本國中生買麥當勞疑遭隨機刺殺 釀1死1傷
日本福岡縣北九州市一間麥當勞，昨天晚間發生兩名排隊點餐的國中生遭年約40歲男性犯嫌持刀刺殺，造成女學生不幸死亡、男學生受傷。已知在逃犯嫌進入店內後不到1分鐘就做案。
日本福岡放送（FBS）報導，受傷男學生被送醫時說，「被完全不認識的人刺傷」。警方今天已依殺人事件成立調查本部，全力追緝在逃犯嫌。
這起殺人事件發生在昨天晚間8時30分左右，地點位於北九州市的麥當勞分店內。犯嫌在持刀刺殺兩名學生後隨即逃逸。
警方表示，15歲的國三女生因腹部遭刺不幸死亡；受傷的國三男生是死者同校同學，腰部遭刺傷但意識清楚，無生命危險。
參與調查的相關人士表示，犯嫌入店後不到1分鐘的時間就分別刺殺正在櫃台前排隊點餐的兩名受害人。
日本放送協會（NHK）報導，事發前在店內的大學生說，「當時店內約有10人，發生這樣的刑案真恐怖」。
這起案件也造成附近居民不安。育有3名子女的33歲母親說，昨天跟小孩在家裡，孩子們都哭著說很可怕，連今天早上起床後也因為不安詢問「抓到犯人了嗎」？
住在附近的40歲男性說，會在這一帶發生這樣的事真的很令人震驚，這家店有很多國高中生，也經常看到孩童騎自行車經過附近，「不幸遇害的國中生真的很可憐」。
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