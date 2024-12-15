快訊

指導教授／解聘判決二度翻盤 指導研究生是教學義務？

僅00878報酬正…00919、00713、00929總虧損22萬多！ 小師傅：已習慣各種聲音聽聽就好

抗戰時空軍猛轟出雲艦兩個月 為何僅一次任務命中？

搭載台灣衛星日本民間火箭 連兩天取消發射

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日本太空新創公司SPACE ONE的小型火箭KAIROS一號機今年3月發射失敗後，外界相當關注搭載台灣衛星的2號機能否成功升空，但今天繼昨天後再度因為強風延期發射。

KAIROS火箭2號機這次共搭載5枚小型衛星，包括台灣國家太空中心（TASA）研發的教育用衛星等。如果KAIROS火箭2號機未來順利將搭載衛星投入預定軌道的話，將寫下日本第一個成功將衛星送入運行軌道的民間火箭紀錄。

根據國家太空中心臉書貼文介紹，KAIROS火箭搭載一顆太空中心的立方衛星，這顆立方衛星為3U尺寸（10x10x30公分），名字叫做「山雀-T1A」（PARUS-T1A），預計於510公里高的太陽同步軌道運行一年。山雀-T1A完全由太空中心設計製造，本次任務主要為驗證立方衛星本體，另搭載通訊實驗酬載。

日本經濟新聞及日本放送協會（NHK）報導，KAIROS火箭2號機原訂昨天上午11時發射，但受到上空強風影響取消，延期到今天上午11時發射。不過，SPACE ONE今天宣布2號機再度延期發射，理由是「因上空強風取消今天發射任務」。

2號機將從SPACE ONE位於和歌山縣串本町的火箭發射場「紀伊發射場」（Space Port紀伊）升空，目前設定的發射預備期間為12月16日到27日，SPACE ONE將在決定新的發射日期後再對外公布。

日本目前能運載衛星升空的火箭，只有宇宙航空研究開發機構（JAXA）主導研發的大型火箭H2A和H3，及小型火箭愛普瑟隆（Epsilon）。

而在民間的部分，日本企業家堀江貴文創立的星際科技公司（Interstellar Technologies）雖然曾讓小型火箭進入太空，但目前仍未運載人造衛星進入軌道。

KAIROS火箭全長約18公尺、重量約23公噸，大約是愛普瑟隆的1/4大小，其最大特色是日本首枚擁有「自律飛行安全」功能的火箭。

過去面對火箭升空後發生異常，必須由地面管制室傳送破壞火箭指令來中斷升空，但KAIROS火箭不同，其搭載電腦如果偵測到飛行路線或內部機件等發生異常，不待地面命令即可啟動自毀。

藉由自律飛行安全，可減少地面管制室人數到10多人，提升發射任務效率。

今年3月發射失敗的KAIROS一號機，就是因為火箭在離開發射台後，電腦判斷偏離預定飛行路線啟動自毀程序爆破火箭。

SPACE ONE在2018年由CANON電子公司（CANONELECTRONICS）及火箭製造商IHIAEROSPACE（IA）等公司合資成立。IA有研發愛普瑟隆等固體燃料火箭的實際成果，許多IA的工程師也被派到SPACE ONE參與KAIROS研發。

日本 火箭 衛星

延伸閱讀

衛星影像顯示敘利亞俄軍正打包 可能縮減駐紮規模

搭載台灣衛星日本民間火箭 受風力影響延期發射

伊朗母艦朝美國射無人機？衛星影像曝3艘現蹤波斯灣 白宮說話了

NBA盃進入四強賽 公鹿應可順利奪冠

相關新聞

男酒駕衝紅燈撞死機車騎士夫婦 害5孩子慘變孤兒下場曝光

司機醉駕撞死鐵騎士夫婦，令5名小孩頓成孤兒！馬來西亞早前發生奪命車禍，1名印裔男私家車司機衝紅燈，結果撞死1對鐵騎士夫婦，2人育有5名年幼子女，警方發現私家車司機體內酒精含量超標，涉嫌醉駕撞死人馬上拘捕，目前控以2項醉駕導致他人死亡罪，但他否認控罪獲准保釋，案件將於明年初再審。

日本國中生買麥當勞疑遭隨機刺殺 釀1死1傷

日本福岡縣北九州市一間麥當勞，昨天晚間發生兩名排隊點餐的國中生遭年約40歲男性犯嫌持刀刺殺，造成女學生不幸死亡、男學生受...

健康來得及／冬天防心臟病 生活中9種「異狀」別忽視

冬天是心臟病好發季節。美國心臟協會旗艦期刊《循環》曾刊出一項研究，指12月25日這一天，死於心臟病的人數高於一年其他日子。但有哪些徵兆能讓我們預防？如果一名中年男子緊抓胸口、大量出汗又氣喘吁吁，每個人都知道他可能是心臟病發作。但心臟科醫師表示，這種戲劇化的情況會出現在「寶萊塢劇情」，現實生活中卻不常見。以下是關於心臟保健，9種細微而不應忽視的「異狀」。

2024搞笑野生動物攝影獎出爐 「卡住的松鼠」擊敗逾9千件作品奪冠

2024年「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）得獎名單12月10日出爐，第一名由意大利攝影...

怎麼防都沒用！38越南旅客疑南韓跳機 業者：有人洗旅遊史難辨風險

38名越南旅客疑似在韓國濟州島跳機，免簽期滿後仍下落不明。越南業者說，部分旅客為了在韓國非法居留，還會花錢先去歐洲「洗」...

年終銷售旺季逼近 英國哈洛德百貨員工表決通過罷工

英國倫敦豪華百貨公司哈洛德（Harrods）勞資雙方因薪資和工作條件爭端，數以百計的員工將在年底零售百貨業者一年中最忙碌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。