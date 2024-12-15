搭載台灣衛星日本民間火箭 連兩天取消發射

日本太空新創公司SPACE ONE的小型火箭KAIROS一號機今年3月發射失敗後，外界相當關注搭載台灣衛星的2號機能否成功升空，但今天繼昨天後再度因為強風延期發射。

KAIROS火箭2號機這次共搭載5枚小型衛星，包括台灣國家太空中心（TASA）研發的教育用衛星等。如果KAIROS火箭2號機未來順利將搭載衛星投入預定軌道的話，將寫下日本第一個成功將衛星送入運行軌道的民間火箭紀錄。

根據國家太空中心臉書貼文介紹，KAIROS火箭搭載一顆太空中心的立方衛星，這顆立方衛星為3U尺寸（10x10x30公分），名字叫做「山雀-T1A」（PARUS-T1A），預計於510公里高的太陽同步軌道運行一年。山雀-T1A完全由太空中心設計製造，本次任務主要為驗證立方衛星本體，另搭載通訊實驗酬載。

日本經濟新聞及日本放送協會（NHK）報導，KAIROS火箭2號機原訂昨天上午11時發射，但受到上空強風影響取消，延期到今天上午11時發射。不過，SPACE ONE今天宣布2號機再度延期發射，理由是「因上空強風取消今天發射任務」。

2號機將從SPACE ONE位於和歌山縣串本町的火箭發射場「紀伊發射場」（Space Port紀伊）升空，目前設定的發射預備期間為12月16日到27日，SPACE ONE將在決定新的發射日期後再對外公布。

日本目前能運載衛星升空的火箭，只有宇宙航空研究開發機構（JAXA）主導研發的大型火箭H2A和H3，及小型火箭愛普瑟隆（Epsilon）。

而在民間的部分，日本企業家堀江貴文創立的星際科技公司（Interstellar Technologies）雖然曾讓小型火箭進入太空，但目前仍未運載人造衛星進入軌道。

KAIROS火箭全長約18公尺、重量約23公噸，大約是愛普瑟隆的1/4大小，其最大特色是日本首枚擁有「自律飛行安全」功能的火箭。

過去面對火箭升空後發生異常，必須由地面管制室傳送破壞火箭指令來中斷升空，但KAIROS火箭不同，其搭載電腦如果偵測到飛行路線或內部機件等發生異常，不待地面命令即可啟動自毀。

藉由自律飛行安全，可減少地面管制室人數到10多人，提升發射任務效率。

今年3月發射失敗的KAIROS一號機，就是因為火箭在離開發射台後，電腦判斷偏離預定飛行路線啟動自毀程序爆破火箭。

SPACE ONE在2018年由CANON電子公司（CANONELECTRONICS）及火箭製造商IHIAEROSPACE（IA）等公司合資成立。IA有研發愛普瑟隆等固體燃料火箭的實際成果，許多IA的工程師也被派到SPACE ONE參與KAIROS研發。