聽新聞
0:00 / 0:00
2024搞笑野生動物攝影獎出爐 「卡住的松鼠」擊敗逾9千件作品奪冠
2024年「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）得獎名單12月10日出爐，第一名由意大利攝影師Milko Marchetti拍攝的《卡住的松鼠》（Stuck squirrel）獲得。
《卡住的松鼠》擊敗其餘超過9000件參賽作品，奪得年度總冠軍。《螳螂Flamenca》（Mantis Flamenca）獲得昆蟲獎。由香港攝影師譚（Kingston Tam）拍攝的《尷尬笑臉青蛙》（Awkward smiley frog）獲得尼康青年攝影師組（25歲以下）獎項。
ThinkTANK爬蟲類與兩棲類獎由德國人Eberhard Ehmke的作品《氣球裡的青蛙》獲得。光譜攝影鳥類獎由保加利亞的Damyan Petkov所拍攝的《鬍鬚燕鷗著陸時墜毀》獲得。
魚類和其他水生物種獎由波蘭人Przemyslaw Jakubczyk《意外的角色互換》獲得。尼康青少年組（16歲以下）獎由印度Sarthak Ranganadhan《接吻的貓頭鷹》獲得。
Affinity Photo 2民眾選擇獎由芬蘭人Tapani Linnanmäki的作品《搖一搖嘩啦嘩啦滾一滾》獲得。驚人的網路組合獎由10歲的英國人Flynn Thaitanunde-Lobb的一組松鼠照片獲得，名為《Dancing To The Music, Rock guitar, Roly Poly, Weight Lifting》。
影片類別獲獎者由美國的Kevin Lohman《Fox with the Zoomies》獲得。
延伸閱讀：
攝影師憑真照片奪AI製圖賽冠軍 自揭性質後被DQ籲關注AI倫理問題
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言