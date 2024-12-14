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2024搞笑野生動物攝影獎出爐 「卡住的松鼠」擊敗逾9千件作品奪冠

香港01／ 撰文／洪怡霖
松鼠示意圖，非得獎照片。圖／ingimage
松鼠示意圖，非得獎照片。圖／ingimage

2024年「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）得獎名單12月10日出爐，第一名由意大利攝影師Milko Marchetti拍攝的《卡住的松鼠》（Stuck squirrel）獲得。

《卡住的松鼠》擊敗其餘超過9000件參賽作品，奪得年度總冠軍。《螳螂Flamenca》（Mantis Flamenca）獲得昆蟲獎。由香港攝影師譚（Kingston Tam）拍攝的《尷尬笑臉青蛙》（Awkward smiley frog）獲得尼康青年攝影師組（25歲以下）獎項。

ThinkTANK爬蟲類與兩棲類獎由德國人Eberhard Ehmke的作品《氣球裡的青蛙》獲得。光譜攝影鳥類獎由保加利亞的Damyan Petkov所拍攝的《鬍鬚燕鷗著陸時墜毀》獲得。

魚類和其他水生物種獎由波蘭人Przemyslaw Jakubczyk《意外的角色互換》獲得。尼康青少年組（16歲以下）獎由印度Sarthak Ranganadhan《接吻的貓頭鷹》獲得。

Affinity Photo 2民眾選擇獎由芬蘭人Tapani Linnanmäki的作品《搖一搖嘩啦嘩啦滾一滾》獲得。驚人的網路組合獎由10歲的英國人Flynn Thaitanunde-Lobb的一組松鼠照片獲得，名為《Dancing To The Music, Rock guitar, Roly Poly, Weight Lifting》。

影片類別獲獎者由美國的Kevin Lohman《Fox with the Zoomies》獲得。

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文章授權轉載自《香港01》

攝影師 松鼠 青蛙

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