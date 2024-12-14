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年終銷售旺季逼近 英國哈洛德百貨員工表決通過罷工

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導
英國倫敦豪華百貨公司哈洛德（Harrods）勞資雙方因薪資和工作條件爭端，數以百計的員工將在年底零售百貨業者一年中最忙碌的幾個日子進行罷工，包括耶誕節之前的週末。圖／歐新社
英國倫敦豪華百貨公司哈洛德（Harrods）勞資雙方因薪資和工作條件爭端，數以百計的員工將在年底零售百貨業者一年中最忙碌的幾個日子進行罷工，包括耶誕節之前的週末。圖／歐新社

英國倫敦豪華百貨公司哈洛德（Harrods）勞資雙方因薪資和工作條件爭端，數以百計的員工將在年底零售百貨業者一年中最忙碌的幾個日子進行罷工，包括耶誕節之前的週末。

法新社報導，哈洛德員工的罷工鎖定21和22日，以及傳統上年終銷售旺季開跑日、26日的節禮日（Boxing Day）。

工會「世界聯合之聲」（United Voices of the World，UVW）今天發表聲明說，由於哈洛德的管理階層拒絕認可工會或與工會協商，因此商店、餐廳、廚房和清潔等工作人員「別無選擇」，唯有表決罷工。

聲明還指出，「在薪資和工作條件惡化的同時，公司卻為股東和高層主管提供了巨額報酬」。

勞方的要求清單中，包括年度紅利、保證高於通膨的加薪，以及改善人力配置。

參與投票的世界聯合之聲成員中，約95%贊成罷工。

在哈洛德百貨擔任餐廳服務生、同時也是世界聯合之聲成員的霍維克（Alice Howick）表示：「這是一個重大的結果，展現我們已準備好替我們應得的權益奮鬥，不再只滿足於最低薪資。」

罷工 英國 薪資

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